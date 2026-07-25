Aziz Yıldırım'ın cebinden Fenerbahçe'ye verdiği para ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin kulübe sağladığı maddi destek ortaya çıktı. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendi cebinden 35 milyon euroluk katkı sağladığı öne sürüldü.
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu çalışmalarını sürdürüyor.
Vedat Muriqi, Nahtan Ake ve Mason Greenwood gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir yandan da ek gelir yaratmak ve borçları kapatmakla uğraşıyor.
"AZİZ YILDIRIM CEBİNDEN 35 MİLYON EURO VERDİ"
343 Digital Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra 35 milyon euro cebinden katkı sağladı. Onu 20 milyon euro ile Barış Göktürk takip etti.
YÖNETİMDEN GELEN DESTEK 100 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI
Fenerbahçe yönetiminin sağladığı destek şu şekilde:
Aziz Yıldırım: 35 milyon euro
Barış Göktürk: 20 milyon euro
Batuhan Özdemir: 15-20 milyon euro
Yusuf Buğra Tanık: 10 milyon euro
Özgür Peker: 7 milyon euro
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi