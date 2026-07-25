Aziz Yıldırım'ın cebinden Fenerbahçe'ye verdiği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu çalışmalarını sürdürüyor.

Vedat Muriqi, Nahtan Ake ve Mason Greenwood gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir yandan da ek gelir yaratmak ve borçları kapatmakla uğraşıyor.

"AZİZ YILDIRIM CEBİNDEN 35 MİLYON EURO VERDİ"

343 Digital Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra 35 milyon euro cebinden katkı sağladı. Onu 20 milyon euro ile Barış Göktürk takip etti.

YÖNETİMDEN GELEN DESTEK 100 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI

Fenerbahçe yönetiminin sağladığı destek şu şekilde:

Aziz Yıldırım: 35 milyon euro

Barış Göktürk: 20 milyon euro

Batuhan Özdemir: 15-20 milyon euro

Yusuf Buğra Tanık: 10 milyon euro

Özgür Peker: 7 milyon euro