Türkiye - Brezilya maçı canlı anlatım
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihimizdeki 3. finalini oynuyor.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor.
Millilerimiz, Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselirken rakip Brezilya ise İtalya'yı 3-2'yle geçti.
Milletler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Türkiye - Brezilya final maçı Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanıyor.
TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI CANLI ANLATIM
KARŞILIKLI SAYILAR VAR
TÜRKİYE: 0 - BREZİLYA: 1
1. set: 23 - 25
Brezilya ilk seti kazandı ve skoru 1-0'a getirdi.
KRİTİK MAÇ BAŞLADI!
MAÇ BAŞLADI! Türkiye ile Brezilya arasındaki final mücadelesinde ilk servis kullanıldı.
İlk servisi Filenin Sultanları kullandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi