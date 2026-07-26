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Türkiye - Brezilya maçı canlı anlatım

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihimizdeki 3. finalini oynuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye - Brezilya maçı canlı anlatım
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor.

Millilerimiz, Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselirken rakip Brezilya ise İtalya'yı 3-2'yle geçti.

Milletler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Türkiye - Brezilya final maçı Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanıyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI CANLI ANLATIM

KARŞILIKLI SAYILAR VAR

KARŞILIKLI SAYILAR VAR

TÜRKİYE: 0 - BREZİLYA: 1

1. set: 23 - 25

Brezilya ilk seti kazandı ve skoru 1-0'a getirdi.

KRİTİK MAÇ BAŞLADI!

KRİTİK MAÇ BAŞLADI!

MAÇ BAŞLADI! Türkiye ile Brezilya arasındaki final mücadelesinde ilk servis kullanıldı.

İlk servisi Filenin Sultanları kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Türkiye Voleybol Brezilya
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