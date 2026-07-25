Gürsel Tekin sahnede sinirlerine hakim olamadı! "Barış seni var ya..."

Butlan CHP'sinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından üye katılım töreni düzenlendi. Törene, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen rozet takma töreni sırasında kısa süreli gerginlik meydana geldi. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin sahneden görevlilere sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

"HEPİNİZİ BİR DERSTEN GEÇİRECEĞİM"

Sinirlerine hakim olamayan Gürsel Tekin, görevlilere hitaben, "Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada? Barış seni var ya gerçekten... İndirin arkadaşları! Barış, kendin de in oradan! Hepinizi bir dersten geçireceğim, anlaşılıyor" diye konuştu.

Butlan Gürsel Tekin, CHP Üye Katılım Töreni'nde fırça attı:



💬 "Barış seni var ya gerçekten... İndirin arkadaşları!"



💬 "Barış, kendin de in oradan! Hepinizi bir dersten geçireceğim, anlaşılıyor" pic.twitter.com/Ahf6RULOse — Halk TV (@halktvcomtr) July 25, 2026

Törendeki gerginlik, kayyum Gürsel Tekin'in müdahalesinin ardından sona ererken, program planlandığı şekilde devam etti.