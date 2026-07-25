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YENİ Parti kulisi hareketlendi! "10 vekil daha geçecek" iddiası

Özgür Özel’in 90 milletvekiliyle kurduğu YENİ Parti büyümeye devam edecek. AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, CHP’de kalan 10 milletvekilinin daha iki aşamada YENİ Parti’ye katılacağını öne sürdü.

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YENİ Parti kulisi hareketlendi! "10 vekil daha geçecek" iddiası

CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan ayrılıkların devam edeceği yönünde yeni bir kulis gündeme geldi. CHP’den ayrılarak 90 milletvekiliyle YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel’in ekibine, önümüzdeki haftalarda yeni isimlerin katılacağı öne sürüldü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, CHP’de kalan 10 milletvekilinin daha YENİ Parti’ye geçeceğini iddia etti.

Burhan, katıldığı yayında yaptığı açıklamada, geçişlerin iki etap halinde gerçekleşeceğini öne sürerek, "Özgür Özel, CHP içinde 10 vekil daha bırakmış. Beş tanesi 30 Ağustos'ta, diğer beş tanesi ise 1 Ekim'de YENİ Parti'ye geçecekmiş" ifadelerini kullandı.

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90 VEKİLLE KURULDU

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurdu.

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Bu ayrılıkla birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı değişti. YENİ Parti 90 milletvekiliyle ana muhalefet partisi konumuna yükselirken, CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeni Parti CHP Milletvekili
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