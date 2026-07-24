Maydanozdan bulaşan parazit hızla yayılıyor! Vaka sayısı 561'e çıktı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 1 Mayıs'tan bu yana hızla yayılan yeni bir parazit salgını ABD'yi alarma geçirdi. 'Cyclospora' adlı parazitin neden olduğu salgında bugüne kadar 561 kişi hastalandı. Hastalığın, enfekte maydanoz ve kişniş tüketimiyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, vaka sayısının geçen yıl kaydedilen rakamların neredeyse iki katına ulaştığı açıklandı. Şiddetli ishal, yorgunluk ve bulantıya yol açabilen paraziter hastalıktan toplam 1.645 vaka 34 eyalette rapor edildi.

ABD GIDA VE İLAÇ DAİRESİ SORUŞTUMA BAŞLATTI

Sağlık yetkilileri, hastalarla yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda parazit taşıyan tarım ürünleri listesine marulun da eklenebileceğini belirtti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ülke genelindeki toplam altı farklı siklosporiyazis salgını hakkında soruşturma yürütürken, Kuzey Carolina'daki durumun daha önce farklı eyaletlerdeki restoran zincirlerinde görülen vakalardan bağımsız olduğu ifade edildi.

KAMUOYUNA UYARI

Yetkililer, salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla kamuoyuna acil bir uyarı yayınladı. Açıklamada, "Marul, maydanoz ve kişniş gibi Kuzey Carolina'daki cyclospora vakalarındaki artışla ilişkili olduğu tespit edilen malzemeleri kullanıyorsanız, kendinizin veya başkalarının hastalanmasını önlemek için bunları kullanmaktan kaçınmayı veya iyice pişirmeyi düşünün" ifadelerine yer verdi.