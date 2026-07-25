Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Parti hakkında ilk açıklama

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye “Her şey çok güzel olacak! Yürüyelim arkadaşlar!” sözleriyle destek veren Ekrem İmamoğlu, yeni siyasi oluşuma ilişkin ilk kapsamlı açıklamasını yayımladı.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti’ye ilişkin ilk açıklamasını yaptı. “Yeni Nesil Siyaset” vurgusu yapan İmamoğlu, Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesi için toplumun bütün kesimlerine çağrıda bulundu.

İŞTE İLK AÇIKLAMASI

Açıklamasına “YENİ NESİL SİYASET, TÜRKİYE'Yİ, 86 MİLYONU ÇAĞIRIYOR” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet millettir.

Demokrasi; halkın bağımsızlığı, fikri hür, vicdanı hür iradesidir. Adalet; devletin temeli, ebedî varlığının teminatı, hukukun üstünlüğüdür.

MÜCADELEMİZ; CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİDİR!

Bilinmelidir ki...

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi siyasi çöküşün sebebidir. Erdoğan Hükümeti her alanda dibe vuruşun sorumlusudur. Cumhuriyet terk edilmiştir.

"Demokrasi Tramvayı"ndan inilmiştir.

Güçlünün hukukuna, sarayın yargısına teslim olunmuştur. Bu ucube sistemin sonucu:

- Ekonomide tükeniştir, yoksulluktur, iflastır.

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Düşürülemeyen enflasyondur.

Her sabah bir operasyona uyanmak; sürekli kaos ve kriz hâlinde yaşamaktır.

- Tarımda ve gıdada dışa bağımlılıktır.

- Gıda enflasyonunda Avrupa'da ve dünyada zirve yapmaktır.

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Çalışanların ve emeklilerin yüzde 60'ının açlık sınırının altında maaş aldığı bir ülke olmaktır.

- Genç işsizlikte yüzde 35'i aşmak, üniversite mezunu işsizlikte Avrupa birincisi olmaktır.

- Yatırımcınızın yurt dışına kaçtığı, dış sermayenin selam vermediği bir duruma düşmektir.

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İkiyüzlü, aldatan, hesap vermeyen; yağmanın, rantın ve nepotizmin esiri, liyakatten uzak hükümet kadrolarıdır.

Erdoğan Hükümetinin karnesi:

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Adalete güvenmeyenler: %80

"Ekonomiyi düzeltemez, yönetemez." diyenler: %75 Eğitimden memnun olmayanlar: %70 Erken seçim isteyenler: %65

"Enflasyonu düşüremez." diyenler: %70

Toplumun duygu durumu; öfke, kaygı, mutsuzluk ve umutsuzluktur. Yeni Nesil Siyaset, yeni bir başlangıçtır; tercih değil, zorunluluktur: Muhalefet, sivil toplum, işçiler, gençler ve kadınlar ayağa kalkmalıdır. Seçimi, sandığı, demokratik hak ve hürriyetleri teminat altına almak vatandaşın sorumluluğudur.

1 milyon Türkiye Gönüllüsü; demokrasi mücadelesinde görev almayı, seçim güvenliği ve sandık gününe hazırlanmayı, bu mücadelenin bir neferi olmayı kutsal bir görev olarak görmelidir.

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Yaş ortalaması 35 olan Türkiye; geleceği için, miadı dolmuş, enerjisi tükenmiş, 1150 odalı saraya sıkışmış, halktan kopmuş ucube saray rejimine son vermeyi, sorumlularını göndermeyi ve demokratik mücadeleyi görev kabul etmelidir.

Hedefimiz;

Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden güç alan; milletin egemenliğini, demokratik Cumhuriyet'i, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı, sosyal adaleti, bilim ve teknolojiyi, güçlü yerel yönetimleri, eşit yurttaşlığı, özgürlüğü, hakça paylaşımı, müreffeh ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye'yi büyük bir seferberlikle milletçe inşa etmek, milletin iktidarını kurmaktır.

Bu sebeple bu davet hepimizedir.

Doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine...

Köyüne, ilçesine, şehrine...

86 milyonadir.

Bu gür sesi duyalım!

Geleceğimizin güçlü yürüyüşünü başlatalım. Hep birlikte...

Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile... Yürüyelim arkadaşlar..."



