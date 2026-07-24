Mansur Yavaş YENİ Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel yanıtladı

YENİ Parti'nin kurulma söylentileri ile hangi milletvekillerinin geçeceği merak ediliyordu. Parti kuruldu ve 91 milletvekili ilk günde geçiş yaptı. Şimdi gözler de belediye başkanlarına çevrildi.

Özgür Özel, YENİ Parti Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı ilk açıklamada bu konuya ilişkin de soruları kabul etti. Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçip geçmeyeceğine dair soru soruldu.

Özel, şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi:

"Daha önce de konuştuk. Belediye başkanlığı ile ilgili ben çok itinalı bir dil seçiyorum. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden beri bizimle. Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar, net bir durum var; biz, "Ben yeni partide yokum", "Özgür Özel ile yokum", "Ben bu işin içinde yokum" demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.

Ama şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Onun dışında kimse kimseyi "ya sen niye daha yeni partiye katılmadın?" diye suçlamasın. Çünkü orada ne varsa bize dair. Herkes yeni partiyle ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor. "Ben yokum" demeyen herkesi yanımızda kabul ediyorum."