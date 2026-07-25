Son Dakika | Çoğu kendi döneminde seçilmiş 91 vekil gitti Kılıçdaroğlu yine ‘arındık’ dedi

Üye katılım töreninde konuşan CHP'nin atanmış genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Türkiye bütün bunları aşma kapasitesine sahip. Ama bunları gerçekleştirecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisidir! Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin partisidir! Dünyada yüzyılı aşkın süredir hayatta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir... Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.

Biz bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz. Biz bunları yapmak zorundayız."

Ayrıntılar geliyor...