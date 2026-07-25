Sarayın başdanışmanı YENİ Parti'yi hedef aldı: Yaptığı benzetme sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, Türkiye'nin ana gündemi oldu. Ana muhalefeti 91 milletvekiliyle CHP'den alan partiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı AKP'li Oktay Saral da kayıtsız kalamadı.

Saral, Yeni Parti'nin logosunu bir rakı markasının logosuna benzeterek hedef alınca sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Saral'ın alaycı ifadeleri ve benzetmesini eleştiri yağmuruna tuttu.

SARAYIN BAŞDANIŞMANI YENİ PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

YENİ Parti logosunu bir rakı markasının logosuyla yan yana paylaşan Saral'ın paylaşımı sert tepkilere neden oldu.

Saral, YENİ Parti'nin logosunu bir rakı markasının logosuyla yan yana paylaşarak, "YENİ Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı; takdir kamuoyunun" ifadelerini kullandı.

YAPTIĞI BENZETME SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Yaptığı benzetme ile sosyal medyayı ayağa kaldıran Oktay Saral'ın paylaşımını yorum yağmuruna tutan kullanıcıların büyük bir kısmı Saral'ın FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'ndaki "Altın nesil geliyor!" sözlerine atıfta bulundu. FETÖ hakkındaki övgü dolu paylaşımlarını hatırlattı.

FETÖ hatırlatmasıyla da kalmayan bazı sosyal medya kullanıcıları, Saral'ın paylaşımının alkole özendirdiğini öne sürerken, "Oktay Bey rakiple alay siyasetini bırakın artık. Rekabetin adil ve dürüst olanı makbuldür" yorumunda bulundu.

Kimi kullanıcılar ise hükümetin alkollü içkilerden aldığı yüksek vergileri hatırlatarak Saral'ın paylaşımını eleştirdi.

Paylaşımı Melih Gökçek'ten önce yapmasına şaşıranlar da olurken AKP'li isimlerin yer aldığı pudra şekeri skandallarını hatırlatan da oldu.