Transfer gece yarısı açıkladılar: Salah saatler içinde Türkiye'de

Beşiktaş, yılın transferine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Mohamed Salah transferinin tamamlandığı iddia edildi. Transferi açıkladılar. Saatler içinde Türkiye'de.

Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü transfer görüşmelerinde menajerinin fiyat artırması işi zora sokmuştu.

Ancak yapılan son görüşmeler sonrası menajerin fiyat düşürdüğü ve anlşamanın sağlandığı bildirildi.

MISIR BASINI AÇIKLADI: SALAH SAATLER İÇİNDE TÜRKİYE'DE

Mohamed Salah'la ilgili son iddia Mısır basınından gece yarısı geldi. T24'ün Mısır basınına dayandırdığı habere göre Salah, saatler içinde Türkiye'de olacak.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Muhammed Salah, Türk kulübü Beşiktaş'a katılmak için tüm işlemleri tamamladı. Bu dev ve ses getiren transfer için tüm Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyoruz. Muhammed Salah, transferin resmi olarak açıklanması için saatler içinde Türkiye'ye gelecek."

Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Salah'ın Türkiye'ye gelse bile sözleşme için tören düzenleneceği, bunun da pazartesi veya salı günü yapılabileceği belirtildi.