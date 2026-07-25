Milliler son maçını da kazandı: Namağlup şampiyonluğa ulaştı
17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutluk'u 3-0 geçen millilerimiz şampiyonluğa ulaştı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonluğuna ulaştı.
ARNAVUTLUK'U RAHAT GEÇTİLER
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Kosova'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutluk'u 25-5, 25-9 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
NAMAĞLUP ŞAMPİYON
Bu sonuçla organizasyonda 5'te 5 yapan milli takım, 14 puanla Balkan şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından ikinci sırayı 13 puanla Karadağ aldı.
Ay-yıldızlılar, daha önce Moldova, Kosova ve Bulgaristan'ı 3-0, Karadağ'ı ise 3-2 yenmişti.
EN İYİSİ SEÇİLDİLER
Milli takımdan Nejla Guzonjic "en iyi orta oyuncu", Çağla Çağalayandere "en iyi pasör çaprazı", Ecrin Selin Türkyaşar ise "en değerli oyuncu" seçildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi