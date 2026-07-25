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Milliler son maçını da kazandı: Namağlup şampiyonluğa ulaştı

17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutluk'u 3-0 geçen millilerimiz şampiyonluğa ulaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler son maçını da kazandı: Namağlup şampiyonluğa ulaştı

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

ARNAVUTLUK'U RAHAT GEÇTİLER

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Kosova'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutluk'u 25-5, 25-9 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milliler son maçını da kazandı: Namağlup şampiyonluğa ulaştı - Resim : 1

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Bu sonuçla organizasyonda 5'te 5 yapan milli takım, 14 puanla Balkan şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından ikinci sırayı 13 puanla Karadağ aldı.

Ay-yıldızlılar, daha önce Moldova, Kosova ve Bulgaristan'ı 3-0, Karadağ'ı ise 3-2 yenmişti.

EN İYİSİ SEÇİLDİLER

Milli takımdan Nejla Guzonjic "en iyi orta oyuncu", Çağla Çağalayandere "en iyi pasör çaprazı", Ecrin Selin Türkyaşar ise "en değerli oyuncu" seçildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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