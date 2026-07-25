"Türkiye’de bir şey değişecek. O bir şeyle her şey değişecek. Ve hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Az kaldı." paylaşımı ile kafalarda soru işareti yaratan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, detaylı açıklama geldi. Metiner, İmralı Süreci'ne ilişkin yasanın çıkması ile Türkiye'de 'Paradigma' değişeceğini ardından da Anayasa değişikliğine gidileceğini söyledi.

PKK’nın silah bıraktığı İmralı Süreci’nde yasal düzenlemeler beklenirken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Meclis’in gelecek hafta ilk somut adımı atabileceğini söyledi.

PKK’nın silah bıraktığı İmralı Süreci’nde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılması beklenen yasal düzenlemelere çevrildi. Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, sürecin tamamlanmasının ardından Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını savundu.

Metiner, “Silah sorunu çözüldüğünde hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir devir açılacak” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ BİTİNCE YENİ ANAYASA GELECEKMİŞ

Sürecin yeni anayasa çalışmalarının önünü açacağını ileri süren Metiner, şunları söyledi:

“Silah/dağ sorunu çözüldüğünde, yani süreç başarıyla tamamlandığında tamamen sivil ve daha demokratik yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı’nın inşa süreci başlayacak.

Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

Bir devir kapanıp bir devir açılacak.

Az kaldı.”

"DEVLETİN DE ALGISI DEĞİŞTİ"

PKK’nın devlete yönelik yaklaşımında değişiklik yaşandığını belirten Metiner, süreçle birlikte devletin PKK algısının da değiştiğini ifade etti.

Metiner, “PKK’nın devlete yönelik paradigması değişti. Süreçle beraber devletin de PKK algısı değişti” dedi.

PKK'ın lideri Öcalan’ın yeni bir siyasi paradigma ortaya koyduğunu öne süren Metiner, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Öcalan devlet ve toplumla bütünleşme amacını siyasal bir yeni paradigma olarak ortaya koydu.

Şimdi sıra devletin PKK’yı, yani milyonlarla ifadesini bulan sosyolojiyi, silahlı ve silahsız tüm unsurlarıyla bu demokratik bütünleşme amacına uygun olarak Türkiye’nin gücüne dönüştürecek yeni paradigmasını hayata geçirmeye geldi.”

YASAL ADIM İÇİN TARİH VERDİ

Meclis’te atılması beklenen yasal adımlara ilişkin tarih de veren Metiner, ilk somut düzenlemenin gelecek hafta gündeme gelebileceğini belirtti.

Metiner, “Önümüzdeki hafta muhtemelen Salı günü bu paradigma değişimine uygun ilk somut adım atılacak” ifadelerini kullandı.

Meclis’in sürecin yasal ve hukuki altyapısını oluşturacak ilk adımı onaylayacağını savunan Metiner, “Meclis sürecin bu anlayış temelinde başarıyla tamamlanmasını sağlayacak yasal-hukuki alt yapının ilk adımını onaylayarak çözüm kapısının artık ardına kadar açılmasını sağlayacak” dedi.