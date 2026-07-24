Türkiye'nin en hafifi kara toprakta yetişiyor: Tanesi tarlada 5 liradan gidiyor

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 dekar alanda yetiştirilen karpuzda hasat sürüyor. Kara toprakta yetişen Bafra karpuzu, ince kabuğu ve yoğun lezzetiyle Türkiye'nin en hafif karpuzu olma özelliğini taşıyor.

Bafra Ovası'nda nisan ayında örtü altı olarak ekilen karpuzda 15 Temmuz itibarıyla hasat başladı. Ovada dekar başına verim 7-8 ton civarında seyrediyor. Toplanan karpuzlar Ankara, İstanbul ve Karadeniz bölgesinin tamamının yanı sıra Gürcistan'a da sevk ediliyor.

'TÜRKİYE'NİN EN HAFİF KARPUZU'

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra karpuzunun Türkiye'de kilogramı en düşük karpuz olduğunu belirterek, "Bafra karpuzunun en büyüğü 12 kilogram gelir. Bunun nedeni Bafra'nın yüzde 90'ının kara toprak üzerine kurulu bir ovaya sahip olmasıdır" dedi.

Tosuner, 12 kilogramlık karpuzların üretimin yüzde 1'ini bile bulmadığını, karpuzların genelde 7-8 kilogram arasında olduğunu aktardı.

TARLADA TANESİ 5 LİRA

Karpuzun tarlada tanesinin 5 liradan satıldığını anlatan Tosuner, "Karpuz tüketenler Bafra karpuzunu tercih etsin. Her şeyi mükemmel, kabuk inceliği, lezzeti..." diye konuştu.

(AA)