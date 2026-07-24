Son Dakika | Cemil Tugay'dan 'AKP'ye geçiyor' iddiasına açıklama

CHP'den istifa ettikten sonra siyasete bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bu ziyaretin ardından, "Tugay AKP'ye geçecek" yönündeki söylentiler tırmandı.

Bu iddiaya yanıt veren Tugay "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim, siyasi belirsizliklerin İzmir’deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacım" dedi.

Tugay, İzmir'in yerel sorunlarını görüşmek üzere dün Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

"AKP'YE GEÇECEK" İDDİALARI VARDI

Bakanlıktaki görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kurum, yerel yönetimlerle uyum mesajı verdi ve şunları yazdı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise temasın odağında kentsel dönüşüm ve kentin deprem dayanıklılığının yer aldığını belirtti. Tugay "Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum. İzmir’in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu görüşmenin ardından, "Tugay AKP'ye geçecek" yorumları artmıştı.