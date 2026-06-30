Mehmet Metiner Bahçeli görüşmesinden partisine iki öneriyle çıktı

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmenin detaylarını bugün sosyal medya hesabından paylaşan Metiner, süreçte çıkması beklenen çerçeve yasanın henüz Bahçeli'ye sunulmadığını söyledi.

PARTİSİNE İKİ ÖNERİ

Metiner bu görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda partisine iki öneri sundu. Bu önerilerden ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile daha fazla görüşme olduğu, ikincisini ise henüz Bahçeli'ye sunulmayan çerçeve yasanın süreci en iyi bilenler tarafından kaleme alınması olarak belirtti.

BAHÇELİ'YE GÖRE YASA İÇİN ŞARTLAR OLGUNLAŞTI

Metiner'in aktardıklarına göre Bahçeli, İmralı Süreci yasaları için şartların olgunlaştığına inanıyor. Sürecin artık son aşamasında olduğunu da ifade eden Metiner, Bahçeli'nin de bu sürecin uzatılmasından yana olmadığını kaydetti.

"BİR ATAK EKSİK OLURSA SÜREÇ BOZULUR"

Metiner, çerçeve kanunun Bahçeli'ye sunulmadığını, bu projenin Cumhur İttifakı projesi olduğunu ve İmralı ayağının da olduğunu söylerken çerçeve kanunun bu mekanizmaların görüş alışveriş müzakereleri sonucunda ortaya çıkacağını söyleyip bir atağın eksik olması halinde sürecin bozulacağını kaydetti.

Metiner'in Bahçeli görüşmesinden sonra aktardığı notlar şu şekilde:

Sürecin en başından itibaren Sn. Bahçeli ile düzenli aralıklarla görüşenlerden biriyim.

Sn. Bahçeli’yi her zamankinden daha keyifli ve sağlıklı gördüm.

Sürece dair inancını da çok daha diri gördüm.

Bugüne kadarki görüşmelerimizin içeriğine dair hiç bir açıklamada bulunmadım.

Bu kez de görüşmenin içeriğine dair hiç bir açıklamada bulunmayacağım.

Çünkü ben Sn. Bahçeli’den demeç almak için giden bir gazeteci değilim.

O yüzden Sn. Bahçeli bir şey söyleyecekse kendisi söyler.

Gazetecilerin sorularına gerek görürse kendisi cevap verir.

Bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi) ne mi konuştuk?

Pek tabii, gündemimizdeki tek konu, barış süreciydi.

Daha önceki görüşmelerimizde de tek konumuz hep bu oldu.

Yaklaşık 1 saati aşkın görüşmemiz çok verimli geçti.

Kendisinden ziyadesiyle yararlandığımı belirtmeliyim.

Bilgeliği kadar cesareti benim için hep takdire şayan olmuştur.

Görüşmelerimizin sınırını belirleyen şey, resmiyet hiç olmadı, yürekten sevgi ve saygı oldu.

Bazen derin derin düşünerek söyleştik, bazen gülerek sohbeti koyulaştırdık hep.

Birbirimizi can kulağıyla dinleyen iki değerli dost gibi.

Sn. Bahçeli’nin yüreğinin o en sıcaklığıyla ve tüm samimiyetiyle bana dediği şu sözü unutmam mümkün değil:

“Sen benim dostumsun. Kapım her daim sana açıktır.”

Yaşça büyüğüm.

Bilgeliğine ve cesaretine hayran olduğum bir liderin dostluğundan daha onur verici başka ne olabilir ki?

Ne vakit istesem görüşebildiğim ve her görüşmemizde de bilgeliğinden yararlandığım bir liderle bugün süreci uzun uzun konuştuk.

Uzatmadan izlenimimi aktarıp noktalayayım:

Hiç kimse endişe etmesin.

Süreç emin ellerde.

Süreç artık son aşamada.

Sürecin başarıyla hitamı için gerekli olan yasal altyapı için hazırlıklar bitme aşamasında.

Sn. Bahçeli fazla uzatılmasından yana değil.

Çünkü şartların olgunlaştığına inanıyor.

Yasal altyapı için meclis komisyonundaki partilerin mutabakat sağlamış olmaları süreci hızlandırmak için yeterli sebep.

Bu kritik süreçte Sn. Bahçeli Öcalan’ın yasal statüsünün netliğe kavuşturulmasının sorunun köklü ve kalıcı çözümü için elzem olduğuna inanıyor.

Merak edilen bir soruya cevap vereyim:

Sn. Bahçeli ile sohbetimizden edindiğim o ki Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşturulması istenen “çerçeve kanun” henüz Sn. Bahçeli’ye sunulmuş değil.

Bu proje cumhur ittifakının projesi. Daha açık ifadeyle aslında AK Parti ile MHP’nin projesi.

Devletin ilgili birimleri marifetiyle bir de İmralı ayağı var.

“Çerçeve kanun” bu mekanizmaların görüş alış verişleri ve müzakereleri sonucunda ortaya çıkacak.

Bir atak eksik olursa süreç bozulur.

Sn. Bahçeli süreç konusunda hiç bir ama’ya, tereddüde, kuşkuya ve umutsuzluğa sahip değil.

Tam tersine sürecin bu son aşamasında da cesaretle yapılması gerekenin yapılacağına inanıyor.

Bu kez tamam inşaallah.

Az kaldı.

Şimdi şahsi önerime geliyorum:

Sürecin bu kritik aşamasında Sn. Cumhurbaşkanımız Sn. Bahçeli’yle daha sık görüşmeli bence.

Sn. Bahçeli’nin bilgeliği ve cesareti, sürecin başarısı için hayati öneme sahip çünkü.

Ve “çerçeve kanun” mutlaka AK Parti ve MHP’den oluşan süreci en iyi bilen bir heyet tarafından kaleme alınmalı.