Butlan CHP'sinden 15 vekile Yeni Parti baskısı!

Yeni Parti’ye katılması beklenen 15 CHP'li milletvekilinin işleri, çocukları ve özel yaşamları üzerinden baskı altında tutulduğu öne sürüldü. Yeni Parti kurmayları, “Bunu bire bir yaşıyoruz. Çok rahat söyleyebiliriz 15 arkadaşımız, yoğun olarak işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor” değerlendirmesini yaptı. Şu ana kadar 91 milletvekili CHP'den istifa etti.

ZAMANLAMA HAMLESİ

Kurmaylar, Yeni Parti’ye milletvekili katılımına ilişkin gelişmelerin iktidar cephesinde rahatsızlık yarattığını savundu. Milletvekillerinin CHP’den ayrılacağı tarihin ise TBMM’nin çalışma ve tatil takvimine göre belirleneceği belirtildi. Yeni Parti’nin Meclis çalışmalarından dışlanmaması için istifaların zamanlaması açıklanmıyor.

Cumhuriyet yazarı Sertaç Eş’in aktardığına göre; Kurucular kurulunun ardından Özel’in genel başkan seçilmesi, MYK’nin belirlenmesi ve il yönetimlerinin hızla atanması planlanıyor.

ÜYELİK KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Partinin kuruluşunun ardından geniş kapsamlı bir üyelik kampanyası başlatılacak. Kısa sürede milyonlarca üyeye ulaşılması hedeflenirken ilk aşamadaki giderlerin milletvekili maaşlarından alınacak aidatlarla karşılanması öngörülüyor. Üye aidatları ve yurttaşlardan yapılacak bağışlar da partinin finansmanında kullanılacak.

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan bazı il yöneticilerinin Yeni Parti’nin kuruluş çalışmalarında yer aldığı belirtildi. Bu nedenle çok sayıda ilde teşkilatların kısa sürede oluşturulabileceği ve tabelaların hızla asılabileceği ifade edildi.

BUTLANCILARDAN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından 15 vekile geçiş baskısı kulisine açıklama geldi. Atakan Sönmez şunları söyledi:

"Cumhuriyet gazetesinde bugün Sertaç Eş imzası ile yayımlanan yazıda; "Yeni Parti’ye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığı" iddia edildi.

15 milletvekilinin "işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutulduğu" gibi asılsız bir iddia kaleme alındı.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi şeklinde tüm partililerimize yönelik yaptığı açık çağrı dışında hiç bir milletvekiline özel olarak bir 'teklif' yapılmamıştır.

'Seçilme garantili' transfer pazarı kuranların bu iftiraları, gerçeği yansıtmadığı gibi büyük bir siyasi mühendislik çalışmasıdır ve biz bu siyaset mühendisliğinin nerelerde yapıldığını biliyoruz."