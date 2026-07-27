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Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi şampiyonu olarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 2
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Çin'de düzenlenen Milletler Ligi finallerinde finalde Brezilya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 3
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Sultanlar büyük bir başarıya daha imza atarken, verdikleri mücadeleyle dünyayı da kendilerine hayran bıraktı.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 4
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Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun diğer federasyonlara örnek gösterilecek çalışmasının yanında Ali Koç'un da katkıları büyüktü.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 5
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Başkanlığı döneminde voleybola büyük önem veren Ali Koç, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi müessese takımlarının yanı sıra kulüplerin de rekabete katılmasında önemli rol oynadı.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 6
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Fenerbahçe'nin yatırımlarının yanı sıra Galatasaray Kulübü de buna eklendi. Ve Sultanlar Ligi'ndeki rekabet milli takıma da yansıdı.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 7
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Ali Koç'un en önemli başarısı ise Melissa Vargas'ı Türk voleyboluna kazandırması oldu.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 8
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2018 yılında henüz 19 yaşındaki Melissa Vargas'ı Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Simla Türker Beyazıt'la birlikte yoğun çaba göstererek Fenerbahçe'ye transfer etti. Simla Türker Beyazıt, o dönemde “Fenerbahçe’nin Türk voleyboluna armağanıdır” diyerek bugünlerin müjdesini vermiş oldu.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 9
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Koç, Melissa Vargas'ın Türk vatandaşı olmasında da Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la birlikte büyük çaba gösterdi.

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı - Fotoğraf: 10
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Bugün Filenin Sultanları'nın bu büyük başarılarında Ali Koç'un da payı büyük oldu.

Filenin Sultanları Ali Koç Melissa Vargas Fenerbahçe Galatasaray
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