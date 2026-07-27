Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı

Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı.

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