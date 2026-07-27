Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi şampiyonu olarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı.
Çin'de düzenlenen Milletler Ligi finallerinde finalde Brezilya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.
Sultanlar büyük bir başarıya daha imza atarken, verdikleri mücadeleyle dünyayı da kendilerine hayran bıraktı.
Filenin Sultanları'nın arkasından Ali Koç çıktı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun diğer federasyonlara örnek gösterilecek çalışmasının yanında Ali Koç'un da katkıları büyüktü.
Başkanlığı döneminde voleybola büyük önem veren Ali Koç, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi müessese takımlarının yanı sıra kulüplerin de rekabete katılmasında önemli rol oynadı.
Fenerbahçe'nin yatırımlarının yanı sıra Galatasaray Kulübü de buna eklendi. Ve Sultanlar Ligi'ndeki rekabet milli takıma da yansıdı.
Ali Koç'un en önemli başarısı ise Melissa Vargas'ı Türk voleyboluna kazandırması oldu.
2018 yılında henüz 19 yaşındaki Melissa Vargas'ı Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Simla Türker Beyazıt'la birlikte yoğun çaba göstererek Fenerbahçe'ye transfer etti. Simla Türker Beyazıt, o dönemde “Fenerbahçe’nin Türk voleyboluna armağanıdır” diyerek bugünlerin müjdesini vermiş oldu.
Koç, Melissa Vargas'ın Türk vatandaşı olmasında da Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la birlikte büyük çaba gösterdi.
Bugün Filenin Sultanları'nın bu büyük başarılarında Ali Koç'un da payı büyük oldu.