Butlan CHP'sinde kazan ilk günden kaynadı: Milletvekilleri seçimi terk etti

Özgür Özel'in 90 milletvekili ile CHP'den istifa edip YENİ Parti'yi kurmasının ardından "mutlak butlan" Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Grup Başkanı'nı seçmek için kapalı toplantı düzenledi.

Ankara'daki toplantıya CHP'li 44 vekilin tamamı çağrılırken 5'i mazeret bildirerek toplantıya katılmadı. Seçimi ise Gürsel Erol'un adaylıktan çekilmesiyle Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak kazandı.

Erol'un adaylıktan çekilme nedeni de ortaya çıktı.

BUTLAN CHP'SİNDE DAHA İLK GÜNDEN KAZAN KAYNADI

İlk turda 19 oy almasına rağmen TBMM Grup Başkanı seçilemeyen Erol, 17 oy aldığı ikinci turun ardından kürsüye çıkarak seçimlere Kılıçdaroğlu yönetiminin müdahale ettiğini öne sürdü.

Adaylıktan çekilmesi istenen Erol duruma tepki göstererek Faik Öztrak'ın da kendisi gibi çekilmesi gerektiğini belirtti ve Engin Altay'ın Grup Başkanı olmasını teklif etti.

Ancak CHP İstanbul Milletvekili Altay, Grup Başkanı olmak istemediğini belirtti; Öztrak da adaylıktan çekilmeyerek CHP'nin yeni TBMM Grup Başkanı oldu.

"KILIÇDAROĞLU MÜDAHALE ETTİ" DİYEREK SALONDAN AYRILDILAR

Öte yandan bazı milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nun seçimlere müdahale ettiğini savunarak toplantıyı terk etti.

GÜRSEL EROL'DAN AÇIKLAMA

Adaylıktan çekilen CHP Tunceli Gürsel Erol sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi; biat edenlerin değil, fikir üretenlerin, itiraz edebilenlerin ve halk adına konuşabilenlerin partisidir." diyen Erol, "Ne yazık ki son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur." ifadelerini kullandı.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol

EROL'DAN PARTİ İÇİ TEKELLEŞME VURGUSU

Gürsel Erol'un X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün yapılan TBMM CHP Grup Başkanlığı seçiminde bana destek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ancak bugün bir gerçeği açıkça ifade etmek zorundayım. Cumhuriyet Halk Partisi; biat edenlerin değil, fikir üretenlerin, itiraz edebilenlerin ve halk adına konuşabilenlerin partisidir.

Ne yazık ki son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan, 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi; demokrasiyi içselleştirdiği ve sosyal demokrat anlayışa sahip olduğu için parti içi seçimlerin milletvekillerinin özgür iradesiyle şekillenmesini esas kabul etmiştir. Hiçbir Genel Başkan’ın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum.

Çünkü CHP’nin en büyük gücü; özgür iradesi, çoğulcu yapısı ve demokratik geleneğidir. CHP’nin köklü kültürü; tek sese değil, ortak akla dayanır. Hiç kimse, hiçbir makam ve hiçbir yapı partinin kurumsal kimliğinin üzerinde değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeniden iktidar yürüyüşü; biat kültürüyle değil, cesaretle konuşan, emek veren ve örgütün iradesine sahip çıkan kadrolarla mümkün olacaktır. Mücadelemiz; kişiler için değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik gelenekleri, kurumsal hafızası ve Türkiye’nin geleceği içindir."