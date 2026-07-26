Turist çekmek için ezber bozdular! Her gün 18 ayar altın dağıtıyorlar



Arjantin’in yaklaşık 300 nüfuslu tarihi La Carolina kasabası, turizme hareketlendirmek amacıyla dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Kasabayı ziyaret edenler arasından seçilen şanslı kişilere her gün 18 ayar altın hediye edilmesi turistler tarafından büyük ilgi görüyor.



Ülkenin saklı rotalarından biri olarak gösterilen, La Carolina taş sokakları kolonyal dönemden kalma yapıları ve geçmişten günümüze ulaşan eski altın madenleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 200 yıl önce bölgenin önemli altın üretim merkezlerinden biri olan yerleşim, bugün tarihini turizme kazandırmayı hedefliyor.

ALTINLAR HAZIR SATIN ALINMIYOR

Hayata geçirilen bu ilginç uygulamayı çekici kılan en önemli unsur ziyaretçilere verilen ödüllerin temin edilme şekli.Çekiliş kapsamında dağıtılan yarım gram gramlık 16 ayar altınlar, hazır olarak satın alınmak yerine kasabanın derinlerinde geleneksel yöntemlerle altın aramayı sürdüren yerel madenciler tarafından çıkarılıyor. Böylece hem iki asırlık madencilik geleneği yaşatılıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN EK ÜCRET YOK

Kasabayı ziyaret edenlerin çekilişe katılabilmesi için herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor. Bir otopark fişi almaları ya da ziyaretçi kaydı oluşturmaları, çekiliş listesine dahil olmaları için yeterli oluyor. Tarih, doğa ve sürpriz ödülleri bir araya getiren La Carolina’nın bu sıra dışı uygulaması, özellikle kış tatilinde farklı bir deneyim yaşamak isteyen gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.