Hırsızlardan korumak için kasaya koydu! 26 bin euroyu bu kez böcekler yedi

Hırsızlık ihtimaline karşı birikimini evindeki çelik kasada saklayan Taylandlı bir kadın, bu kez beklemediği bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Evinin taksitlerini ödemek için kasayı açan kadın yaklaşık 26 bin euro değerindeki nakit parasının büyük bölümünün termitler tarafından parçalandığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Tayland’ın Lopburi kentinde yaşayan Nany Irin yaklaşık 1 milyon baht ( yaklaşık 26 bin euro) tutarındaki birikimini güvenli olduğunu düşündüğü çelik kasada muhafaza ediyordu. Ancak kasayı açtığında banknotların büyük bölümünün termitler tarafından kemirilerek kullanılmaz hale geldiğini fark etti.

'' TERMİTLERİ HESABA KATMADIM''

Yaşadığı akılalmaz olayı sosyal medya hesabından paylaşan Irin,”Parayı kasada tutmanın hırsızlara karşı güvenli olduğunu düşünüyordum ancak termitleri hiç hesaba katmadım.” ifadelerini kullandı.

BANKA İNCELEME BAŞLATTI

The Thaiger’de yer alan habere göre, Zarar gören banknotları bankaya teslim eden kadın için inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer, bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan banknotların yenileriyle değiştirilebileceğini, tamamen parçalanan banknotların ise aynı kapsamda değerlendirilemeyebileceğini bildirdi. İncelemenin birkaç hafta sürebileceği belirtildi.