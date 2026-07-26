55 yıllık rapor ortaya çıktı: Türkiye kavruluyor denizler kaynıyor!

Küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıklar kuraklık ve yangın riskini de büyütüyor. Küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de hava ve deniz suyu sıcaklıklarına yönelik yapılan 55 yıllık incelemeyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 1970'lerden günümüze sıcaklık ortalamaları düzenli olarak artış gösterdi. 1970-1980 yılları arasında 12,7 derece olan Türkiye'nin genel hava sıcaklığı ortalaması, 2014-2025 periyodunda 14,4 dereceye çıkarak toplamda 1,7 derecelik bir artış kaydetti.

EN BÜYÜK ARTIŞ MARMARA DENİZİ'NDE

Hava sıcaklıklarındaki artışa paralel olarak Türkiye'yi çevreleyen denizlerde de ciddi ısınmalar ölçüldü. 55 yıllık periyotta deniz suyu sıcaklıkları 1,3 ila 2,2 derece arasında yükseldi. Bölgesel olarak bakıldığında en keskin artış Marmara Denizi'nde yaşandı. Marmara'da 1970-1980 yıllarında 15 derece olan ortalama deniz suyu sıcaklığı, son 10 yılda 17,2 dereceye çıkarak 2,2 derecelik artış gösterdi.

EGE DENİZİ'NDE 45 YILLIK ARTIŞ SON 10 YILDA GERÇEKLEŞTİ

55 yıllık süreçte ortalama sıcaklık 1,6 derece arttı. Dikkat çeken en önemli detay ise 45 yıllık artış miktarının sadece son 10 yıl içinde gerçekleşmesi oldu. Ege'de 1970-2025 yılları arasında ortalama deniz suyu sıcaklığı 18,8 derece kaydedildi. 1970-2025 yılları arasında Ege'de en sıcak deniz suyu 2018'de 19,8 derece, en soğuk 1983'te 17,7 kaydedildi. Ege Denizi'nde 55 yıl öncesine göre deniz suyu sıcaklığı son 10 yılda, 45 yıllık artış miktarı olan 0,8 derece arttı. Ege Denizi'nde 1970-2025'in 5 eşit periyotta değerlendirmesine göre 1970-1980 yılları arasında ortalama deniz suyu sıcaklığı 18,2 derece, 1981-1991 yılları arasında 18,3 derece, 1992-2002 yılları arasında 18,5 derece, 2003-2013 yılları arasında 19 derece, 2014-2025 yılları arasında 19,8 derece oldu.

KARADENİZ 1,4 DERECE YÜKSELDİ

Karadeniz'de ortalama su sıcaklığı 1,4 derece yükseldi. 1970'lerde 15,1 derece olan sıcaklık, 2014-2025 periyodunda 16,5 dereceye ulaştı. Son 10 yılda deniz suyu ortalama sıcaklığı 0,9 derece artan Karadeniz'de 1970-2025 yıllarının 5 eşit periyotta değerlendirmesi şöyle:

1970-1980 yılları arasında ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,1 derece, 1981-1991 yılları arasında 14,8 derece, 1992-2002 yılları arasında 14,9 derece, 2003-2013 yılları arasında 15,6 derece, 2014-2025 yılları arasında Karadeniz ortalama deniz suyu sıcaklığı 16,5 derece.

AKDENİZ 1,3 DERECE ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye'nin en sıcak denizi olan Akdeniz'de ise 55 yıllık süreçte su sıcaklığı 1,3 derece artış göstererek 21 dereceden 22,3 dereceye tırmandı. Akdeniz'in 1970-2025 yıllarının 5 eşit periyotta değerlendirmesi şöyle:

Akdeniz ortalama deniz suyu sıcaklığı, 1970-1980 yılları arasında 21 derece. 1981-1991 yılları arasında 21,1 derece, 1992-2002 yılları arasında 21,4 derece, 2003-2013 yılları arasında 21,9 derece, 2014-2025 yılları arasında 22,3 derece. (DHA)