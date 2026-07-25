Kılıçdaroğlu’nun rozet törenine parayla katılımcı taşımışlar! Kişi başı ödeme yapılmış

BirGün muhabiri Ebru Çelik, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım töreni için üç farklı cast ajansı üzerinden yüzlerce kişi organizasyona dahil edildiğini yazdı. Etkinliğe figüran olarak katılanlar arasında muhabir Ebru Çelik de yer aldı.

KİMİ EMEKLİ KİMİ İŞSİZ: YÜZLÜRCE FİGÜRAN ROZET TAKMA TÖRENİNDE

Figüranlar, sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki Trump AVM önünde toplandıktan sonra yaklaşık 20 servis aracıyla Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne götürüldü. Çelik haberinde "Tüm kişilerin Kılıçdaroğlu'yla bir ilgisi olmadığını, kiminin emekli, kiminin işsiz, kiminin ise atanmayan sınıf ya da matematik öğretmeni olduğunu öğrendim. İran, Özbekistan ve Mısırlılarında içerisinde bulunduğu yüzlerce figüran Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen rozet takma töreninde salonu doldurdu." ifadelerini kullandı.

SLOGANLARIN PROVASI YAPILDI

950 TL'ye figüran olarak geldikleri Sarıyer'de servislerden indirilerek Kültür Merkezi'nin arka bahçesinde toplanan cast üyelerine, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" sloganları ve hep birlikte alkış tutmaları, ıslık çalmaları söylenerek provalar yapıldı.

Yaklaşık 50 erkek figürana CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği, konuşmalar sırasında cast direktörlerinin alkış ve sloganları yönlendirdiği, katılımcıların CHP ve Türk bayrakları sallamalarının istendiği ifade edildi.

Muhabir Ebru Çelik, organizasyona katılan birçok kişinin siyasi etkinliğe değil, dizi, film veya reklam çekimine figüran olarak çağrıldığını düşündüğünü yazdı. Bazı katılımcıların "Ben İmamoğlu'cuyum, paramı alır giderim" dediği, bazılarının ise kendilerine uzatılan CHP bayraklarını taşımayı reddettiği aktarıldı.

Figüranların etkinlik süresince katılımcıların konuşmalar tamamlanana kadar salondan çıkmalarına izin verilmedi.