Parti yöneticisi bile Gürsel Tekin’e inanmadı! 'Bizim haberimiz yok’

CHP'de tartışmalar dinmek bilmiyor. Bu kez dikkat çeken bir iddia gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Küçük, CHP'li Ali Haydar Fırat ile görüştüğünü belirterek, parti yönetiminin bile Gürsel Tekin'in düzenlediği organizasyondan haberdar olmadığını öne sürdü.

"Figüran" haberi, yıllardır partide görev yapan bir isme "yeni üye" rozeti takılması, Gürsel Tekin'in tören sırasındaki tartışmaları ve basına yapılan suç duyurularıyla gündeme gelen süreçte, yeni açıklamalar polemiği daha da büyüttü. Cem Küçük de Ali Haydar Fırat'ı aradığını açıkladı.

"GENEL MERKEZİN HİÇ HABERİ YOK"

Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Ali Haydar Fırat ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberi dostum @alihaydarfirat'a sordum. Aynen şunu söyledi ve onun izniyle yayınlıyorum. “Genel Merkezin hiç haberi yok. Organizasyonu Gürsel bey yaptı. Konuştum kesinlikle bizim haberimiz yok dedi. Mahkemeye başvuracağız.”

Umarım haber doğru değildir."

"FİGÜRAN" İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu tören, BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in yaptığı haberle tartışma yaratmıştı.

Çelik'in haberinde, törene farklı cast ajansları üzerinden kişi başı 950 lira ödeme vaadiyle yüzlerce kişinin getirildiği aktarılmıştı. Ayrıca katılanlara tören öncesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Kahraman Kemal" sloganlarının tek tek ezberletilip prova ettirildiği de haberde yer almıştı.

TÖRENDE YAŞANAN GERGİNLİK DE GÜNDEM OLMUŞTU

Yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Gürsel Tekin'in tören sırasında yaşadığı gerginlik de yankı uyandırmıştı.

Paylaşılan görüntülerde Tekin'in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları" ifadelerini kullandığı ve krizi yönetemediği görülmüştü.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN SUÇ DUYURUSU GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, törene ücretli figüran getirildiğini aktaran BirGün muhabiri Ebru Çelik'in haberiyle ilgili hukuki süreç başlattı ve suç duyurusunda bulundu.