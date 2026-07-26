Kılıçdaroğlu'nun 'yeni üye' gibi rozet taktığı isim yılların CHP'lisi çıktı!

Yargı kararıyla CHP Genel Merkezine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen rozet töreni, daha önce gündeme gelen "figüran" iddialarının yanı sıra bu kez de bir başka skandalla tartışma konusu oldu.

YILLARIN CHP'LİSİ ÇIKTI

Törende yeni üye gibi rozet takılan Şengül Yılmaz'ın, aslında uzun yıllardır partide görev yaptığı, CHP İstanbul 27. Dönem milletvekili aday adayı, CHP Genel Merkez Spor Kurulu üyesi ve İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olduğu anlaşıldı.

Bu ayrıntı, kamuoyunda bir kez daha hayal kırıklığı ve öfkeye yol açtı. Zaten halihazırda parti üyesi olan bir isme rozet takılması şaşkınlık yaratırken, törenle ilgili tartışmalar daha da büyüdü.

Tören, BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in gündeme getirdiği iddialarla epey konuşulmuştu. Çelik'in haberinde, törene farklı cast ajansları üzerinden kişi başı 950 lira ödeme vaadiyle yüzlerce kişinin getirldiği öne sürülmüştü.

Ayrıca katılanlara tören öncesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" sloganlarının ezberletilip prova ettirildiği iddia edilmişti.

GÜRSEL TEKİN YÖNETİM KRİZİ SORUNU YAŞAMIŞTI

Yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Gürsel Tekin'in tören sırasında öfkesini kontrol edememesi sosyal medyanın diline düşmüştü. Görüntülerde Tekin'in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları" şeklinde çıkıştığı görülmüştü.

BASINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Törende bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu ise CHP'nin "arınmak zorunda olan bir parti" olduğunu savunması da ayrıca büyük tepki toplamıştı.

Son olarak ise tüm bu tartışmalar sürerken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, törene ücretli figüranlar getirildiğini aktaran BirGün muhabiri Ebru Çelik'in haberiyle ilgili hukuki süreç başlattı ve suç duyurusunda bulundu.