Gürsel Tekin gazetecileri hedef alırken faturadaki rakama üç sıfır eklemiş, bini milyon yapmış!

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü düzenlediği etkinliğe getirilen figüranları haberleştiren basın kuruluşlarından Gazete Pencere'nin önceki yönetimden 294 milyon lira para aldığını iddia etti.

Ancak Tekin'in bahsettiği yüz milyonlarca liranın aslında 294 bin lira olduğu ortaya çıktı.

'KAYYUM' GÜRSEL TEKİN BİNİ MİLYON YAPMIŞ

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kılıçdaroğlu'ndan önceki CHP yönetimi ile Gazete Pencere arasında 4 Mayıs 2026'da kesilen faturayı kamuoyuyla paylaştı.

"YA HESAP BİLMİYOR YA YALAN SÖYLÜYOR"

"Ah Gürsel Tekin, vah Gürsel Tekin! 294 bin liralık faturayı 294 milyon lira diye millete yutturmaya kalkıyorsun," diyen Bulut, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"294 bin lirayla 294 milyonu birbirine karıştıran biri ya hesap bilmiyordur ya da bile bile yalan söylüyordur. Hangisi sensin?"