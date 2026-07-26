'Figüran' skandalının göbeğindeki Gürsel Tekin'in suçlamalarına çifte yanıt

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atadığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen üye katılım töreni, cast ajansları üzerinden ücretli katılımcı getirildiği yönündeki görüntülerle gündeme geldi. Etkinliğe 950 TL karşılığında getirildiğini ve Kılıçdaroğlu’nu desteklemediğini söyleyen katılımcıların basına yansımasının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum Gürsel Tekin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda "cast ajansı" haberlerini yapan ve yayımlayan gazeteciler hakkında "dezenformasyon yasası" kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını duyuran Tekin, iddiaları reddetti. Konuyu bir kumpas olarak nitelendiren Tekin, Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ı işaret eden Tekin, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü. İş adamlarıdır. İş adamları kurumlarda kudreti durabilmenin bir yolunu ararlar. Siyasetçi satın alırlar. Bu zat-ı muhterem Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki önemli aktörünü satın almış. Bunun bir tanesi Özgür Karabat, ikincisi Burhanettin Bulut. Özgür Karabat mali işlere bakıyor, Burhanettin Bulut medya satın almaya bakıyor, medya satın almaya bakıyor!" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI YALANLAYAMADI BASINI HEDEF ALDI

Açıklamasının devamında figüran haberlerini kamuoyuna duyuran BirGün ve Gazete Pencere'yi isim vererek suçlayan kayyum Gürsel Tekin, medya kuruluşlarına yüz milyonlarca liralık ödemeler yapıldığını öne sürdü. Tekin, basın mensuplarına yönelik şu iddiaları dile getirdi:

"Dün ilk iki haber nereden çıktı biliyor musunuz? Pencere ve BirGün gazetesi. Şu BirGün, Pencere'nin durumuna bak. Fatura 1: 50 milyon. Fatura 2: 294 milyon. Fatura 3: 240 milyon. Elbette saldırıyla karşı karşıya kalacağız."

BULUT'TAN KAYYUM TEKİN'E: İSPATLAYAMAZSAN MÜFTERİSİN!

Tekin'in "satın alındı" ve "medya satın alıyor" suçlamalarına, Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya üzerinden sert bir dille yanıt verdi. Tekin'in kendi fiyaskosunu iftiralarla kapatmaya çalıştığını vurgulayan Bulut, Tekin'i iddialarını ispatlamaya çağırdı.

Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"950 liraya kalabalık görüntüsü vermek için ajanstan insan taşıyan, sipariş slogan attıran, organizasyonu tam bir fiyaskoya çeviren ilk kayyım Gürsel Tekin, rezil olunca çareyi Y. Özdil tarzı iftiralara sarılmakta bulmuş. Gürsel Tekin, seni Gazete Pencere’ye 584 milyon lira verdiğimiz yönündeki iftiranı ispatlamaya davet ediyorum. İspatlayamazsan müfterisin! İnsanda biraz utanma duygusu olur, soyuttan vazgeçtik, somut deliller üzerinden bile iftira atmaya başladın. Rezilliğinin üstünü iftiralarla, yalanlarla örtmeye çalışmaktan vazgeç de artık edebinle otur!"

GAZETE PENCERE YARGIYA TAŞIYOR: YALANLARINI MAHKEMEDE ANLATACAK

Gürsel Tekin'in 500 milyon liranın üzerinde fatura kesildiğini iddia ettiği Gazete Pencere cephesinden de iddialara yalanlama geldi. Gazete Pencere İmtiyaz Sahibi Gazeteci-Yazar Yavuz Oğhan, Tekin'in paralı figüranları yakalatmanın telaşıyla kamuoyuna bilerek yanlış bilgi verdiğini açıkladı.

Rakamların asılsız olduğunu ve hukuki süreç başlatacaklarını duyuran Oğhan, şu açıklamayı yaptı:

"Gazete Pencere CHP’nin eski yönetiminden 500 küsur milyon lira almış. Ben de Gürsel Bey’in açıklamasından öğrendim. Anladığım Gürsel Tekin’in sayılarla arası kötü ve milyonun altını değer görmediği için gerçek rakamları okumaya dili varmıyor. Ya da figüranları yakalatmanın telaşıyla bilerek yanlış bilgi veriyor. Kendilerine yönelik her olumsuz haberi bir paralı faaliyet zanneden bu zavallı bakıştan ne Türkiye’ye bir hayır gelir ne de CHP’ye. Avukatlarımızla konuştum, hafta içinde dava için hazırlık yapacaklar, mahkemede anlatır artık yüz milyonlarca lira kime verilmiş, kim gazetemizi, gazetemizde çalışan gencecik insanları satın almış!"