Ümit Özdağ'dan öğrencilere ücretsiz pasaport sözü: O şartı sağlayanlar yararlanacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğrencilere yönelik yeni vaadini sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı videoyla duyurdu. Özdağ, partisinin iktidara gelmesi durumunda belirlenen başarı kriterlerini sağlayan lise ve üniversite öğrencilerinin pasaportlarını ücretsiz alabileceklerini açıkladı.

Ücretsiz pasaport uygulamasının akademik başarısı yüksek gençlerin yurt dışına çıkmalarına teşvik etmeyi amaçladığını belirten Özdağ, pasaport işlemlerinde bu öğrencilere herhangi bir ücret uygulanmayacağını söyledi.

KİMLER ÜCRETSİZ PASAPORTTAN YARARLANACAK?

Paylaşılan bilgilere göre uygulama, üniversitede not ortalaması 90’ın üzerinde olan öğrencileri kapsayacak. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş ve lise not ortalaması 90’ın üzerinde bulunan öğrenciler de ücretsiz pasaport hakkında yararlanabilecek.

Videolu açıklamasında uygulamanın gerekçesini anlatan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerde not ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrencilere ve lisede 18 yaşını geçmiş, not ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrencilere pasaport işlemlerinde büyük bir kolaylık getireceğiz. Onlardan hiçbir ücret almayacağız."

Özdağ, başarılı öğrencilerin hayatlarının başında ailelerine ve ülkelerine karşı önemli bir sorumluluk gösterdiğini belirterek, “Onun için pasaportu bedava alacaklar.” dedi.

HEDEF YURT DIŞINA ÇIKIŞI TEŞVİK ETMEK

Zafer Partisi’nin seçim vaatleri arasında yer alan düzenlemeyle, akademik başarısı yüksek öğrencilerin uluslararası eğitim ve deneyim imkanlarına daha kolay ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Uygulamanın partinin iktidara gelmesi halinde hayata geçirilmesi planlanıyor.