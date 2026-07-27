Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı renklerine bağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yana Derkach'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gaziantep ALG Spor ve ABB FOMGET formalarını giydi.

YANA DERKACH KİMDİR?

10 Temmuz 1998 tarihinde Ukrayna'da dünyaya gelen Yana Derkach, futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Spartak ShVSM Chernihiv altyapısında başladı. Ardından Lehenda Chernihiv forması giyen başarılı oyuncu, kariyerine Ukrayna Kadınlar Ligi'nde devam ederek profesyonel seviyede önemli deneyimler kazandı. Daha sonra Voskhod Stara Mayachka'da forma giyen Derkach, istikrarlı performansıyla adından söz ettirdi.

2020 yılında Türkiye'ye transfer olan Ukraynalı futbolcu, Gaziantep ALG Spor ile ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Burada kısa sürede uyum sağlayan Derkach, gösterdiği performansın ardından 2021 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in yolunu tuttu.

FOMGET formasıyla Türk kadın futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelen deneyimli savunmacı, kulübünün 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşamasında pay sahibi oldu. Sol bek başta olmak üzere savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Derkach, mücadeleci yapısı, fizik gücü ve oyun disipliniyle ön plana çıktı. Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında da forma giyerek uluslararası tecrübe kazandı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Ukrayna Milli Takımı formasını da terleten Yana Derkach, daha önce Ukrayna U19 Milli Takımı'nda görev aldıktan sonra A Milli Takım'a yükselmeyi başardı. Milli takım seviyesindeki deneyimiyle de dikkat çeken futbolcu, yıllardır istikrarlı performansını sürdürüyor.