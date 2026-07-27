Son Dakika | Özgür Özel YENİ Parti rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınında: Çarpıcı açıklamalar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından yargıya yapılan itirazların henüz yanıtlanmaması üzerine CHP Lideri Özgür Özel ve 90 milletvekili, halkın yeni parti çağrısına kulak vererek YENİ Parti'yi kurdu.

"Altı oku çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz" diyerek yeni partiyi kuran ve Anadolu Kulübü'nde düzenlenen ilk toplantıda oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, YENİ Parti rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

Özgür Özel Anadolu Kulübü'nde yapılan toplantıda YENİ Parti Genel Başkanı seçildi (24 Temmuz 2026)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ ROZETİYLE HALK TV'DE ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Özel; burada YENİ Parti'nin yol haritasına ilişkin gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Gökmen Karadağ ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor.

"GAZETECİNİN HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, "butlan CHP"sinin Sarıyer'de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

"Genç muhabir arkadaşımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez." diyen Özel şöyle konuştu:

"Gazetecilik mesleğine böyle bir saldırı kabul edilemez. Çünkü biz kamusal denetim altında görev yapıyoruz. Gazetecinin en önemli görevi de bu kamusal görevi gerçekleştirmektir. Siz bir siyasi parti olarak bir işe kalkışıyorsanız o işin halka taahhüt ettiğiniz şeffaflıkta ve gerçeklikte olması lazım. Orada bir kurgu varsa bunu ortaya çıkarmak bir gazetecilik başarısıdır. Oradan sonra kullanılan dili kabul etmek mümkün değil. Ben işin o tarafındayım; diğer tarafı milletimizin takdirindedir."

Ayrıca Özel, konuya dair MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur." değerlendirmesine de katıldığını ifade etti.

"HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK"

"Bu iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni siyaset anlayışını hedefe almıştı. O yeni siyaset anlayışı 31 Mart zaferini getiren siyaset anlayışıdır. Siyasette eşit temsili hedefleyen, üç kademede kadınların Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki temsilini eşit temsil noktasına getirmeye çalışan siyaset anlayışıdır. O siyaset anlayışı gençlere alan açan; yani sadece sözde "kapılar açık, gelin gençler" demeyen, işte İzmir’de kazandığı 29 belediyenin 14 tanesi gençlerden oluşuyor, 8 tanesi kadınlardan oluşuyor. Bu alanı gençlere açan, gençlere "gel ben siyaset yapıyorum yardımcı ol" demeyen, "gel siyaseti birlikte konuşalım, kurgulayalım, tasarlayalım, hayata birlikte gerçekleştirelim" diyen anlayıştır." diyen Özgür Özel, YENİ Parti'de de aynı anlayışı sürdüreceklerini vurgularken partinin hedefinin teki başına iktidar olmak olduğunu vurguladı.

Özel toplumu ayrıştıran bir anlayışa karşı olduklarını ifade etti.

YARGITAY BUTLAN KARARINI İPTAL EDERSE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Yargıtayın CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız."

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