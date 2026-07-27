FED'in faiz kararı öncesi kritik beklenti! Altın ve dolar nasıl etkilenebilir?

“FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?” veya “FED faiz kararı beklentisi ne yönde?” soruları, küresel piyasaların gündeminde ilk sırada yer oluyor. Son dönemde bu sorular arama motorlarında da öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası’nın temmuz ayı toplantısından çıkacak karar, başta altın, dolar, borsa ve kripto piyasaları olmak üzere birçok yatırım aracının yönü üzerinde etkili olacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz 2026 dönemine ilişkin para politikası toplantısını 28-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. İki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından FED faiz kararı 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00‘de kamuoyuyla paylaşılacak.



2026 TEMMUZ FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

Piyasalarda oluşan genel beklenti, FED’in temmuz toplantısında politika faizini değiştirmeyeyerek mevcut seviyede bırakacağı yönünde şekilleniyor. FED’in faiz oranlarını sabit tutması ve gelecek döneme ilişkin ılımlı mesajlar vermesi halinde ABD Dolar Endeksi’nde (DXY) geri çekilme yaşanabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda ons altın, gram altın, borsa endeksleri ve kripto varlıklar da yukarı yönlü hareketlerin desteklenebileceği öngörülüyor.