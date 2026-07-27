Son Dakika | YENİ Parti'nin grup toplantısı tarihi belli oldu: Hazırlıklar tamamlandı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin Meclis'teki büyük grup toplantı salonunda her salı saat 11.45'te grup toplantıları yapacağı açıklandı.

Bu kapsamda YENİ Parti yarın saat 11.45'te ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirecek.

SALONDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Son olarak, toplantı için salondaki hazırlıkların da tamamlandığı öğrenildi.

YENİ Parti, sosyal medya hesabı üzerinden, "YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı" notuyla, salonda bulunan CHP logosunun yerine YENİ Parti logosunun asıldığı grup toplantı salonunun fotoğrafını paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün YENİ Parti ve CHP heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla YENİ Parti'ye gönderilen resmi yazıda, "Haftalık siyasi parti grup toplantılarınızın gerçekleştirilebilmesi için salı günleri saat 11.45'te ANA Bina Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CHP'NİN KAPALI GRUP TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

Öte yandan CHP de 30 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de kapalı grup toplantısı yapacak ve bu toplantıda 8 Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Grup Denetçisi, 6 asıl 2 yedek Grup Disiplin Kurulu Üyesi seçilecek. (ANKA)