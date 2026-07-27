Son Dakika | CHP'den 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna geri dönmesi ve kurultay kapılarını kapatmasının ardından seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve 91 vekil CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurdu. YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den istifa dalgası başladı. CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 264'ü partilerinden istifa etti.

Ortak açıklamada bulunan vekiller, "Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek yeni bir partiye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden 264 vekilin paylaştığı ortak açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini birgün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık.

Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.

Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan yeni bir siyasal anlayışın inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.

Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.

Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek yeni bir partiye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

CHP'den istifa eden 264 vekilin isim listesi şöyle:

Erol Ağagil

Yaşar Ağyüz

Haydar Akar

Vezir Akdemir

Zekeriya Akıncı

Yakup Akkaya

Sabahat Akkiraz

Ayşe Nedret Akova

Ali Akyıldız

Bahattin Alagöz

Önay Alpago

Ahmet Altun

Faik Altun

Züheyir Amber

Kemal Anadol

Ali Arabacı

Oya Araslı

Necla Arat

Metin Arifağaoğlu

Çetin Arık

Arsan Savaş Arpacıoğlu

Ali Arslan

Gani Aşık

İsmet Atalay

Hasan Aydın

Osman Aydın

Ergün Aydoğan

Feridun Ayvazoğlu

Erdoğan Bakkalbaşı

Mustafa Ali Balbay

Bülent Baratalı

Süheyl Batum

Hüseyin Bayındır

Coşkun Bayram

Kani Beko

İbrahim Yavuz Bildik

Hüsnü Bozkurt

Rıdvan Budak

Mehmet Büyükyılmaz

Rasim Çakır

Halil Çalık

Hüseyin Çamak

Barış Can

İsmet Çanakcı

Tolga Çandar

Ethem Cankurtaran

Fuat Çay

Vahit Çekmez

Süleyman Çelebi

Tarık Cengiz

İzzet Çetin

Dursun Çiçek

Ömer Çiftçi

Hüsnü Çöllü

Yüksel Çorbacıoğlu

Mehmet Alev Coşkun

Osman Coşkunoğlu

Halil Çulhaoğlu

Ayşe Eser Danişoğlu

Salih Dayıoğlu

İsmail Değerli

Kemal Değirmendereli

Nurettin Demir

İlhan Demiröz

Hilmi Develi

Turgut Dibek

Celal Dinçer

Orhan Ziya Diren

A. Sedat Doğan

Celal Doğan

Muharrem Doğan

Orhan Düzgün

Mehmet Ali Edipoğlu

Akif Ekici

Kemal Ekinci

Oktay Ekşi

Şükrü Elekdağ

Orhan Eraslan

Nevin Gaye Erbatur

Tuncay Ercenk

Fuat Erçetin

Ali Haydar Erdoğan

Hikmet Erenkaya

Sabri Ergül

Abdurrezzak Erten

Ali Ahmet Ertürk

Refik Eryılmaz

Haluk Eyidoğan

Okan Gaytancıoğlu

Hasan Gemici

Nejat Gencan

Süleyman Girgin

Coşkun Gökalp

Mehmet Gökdağ

Mehmet Göker

Numan Gültekin

Rahmi Güner

Cemalettin Gürbüz

Zeynep Damla Gürel

Uluç Gürkan

Ayşe Gürocak

Güneş Gürseler

Yalçın Gürtan

Hulusi Güvel

Hasan Güyüldar

Mehmet Haberal

Süleyman Hatinoğlu

Güler İleri

Ali Ilıksoy

Mustafa İlimen

Ceyhun İrgil

Mahmut Işık

Ruşen Işın

İbrahim O. Kaboğlu

Mehmet Kahraman

Sena Kaleli

Nail Kamacı

Ekrem Selçuk Kangal

İrfan Kaplan

Mehmet Hilal Kaplan

Emin Karaa

Selahattin Karaahmetoğlu

Erdal Karademir

Ender Karagül

Tuncay Karaytuğ

Atilla Kart

Mehmet Kartal

Yılmaz Kaya

Yakup Kepenek

Mehmet Kerimoğlu

Mehmet Siyam Kesimoğlu

Ahmet Güryüz Ketenci

Ali Keven

İsmet Önder Kırlı

Emin Koç

Haluk Koç

Tevfik Koçak

Muhsin Koçyiğit

Devrim Kök

Ural Köklü

Ali İhsan Köktürk

Emre Köprülü

Esfender Korkmaz

Osman Taney Korutürk

Erol Köse

Şevket Köse

Tufan Köse

Erdal Koyuncu

Sedef Küçük

Mehmet Küçükaşık

Mustafa Kul

Sami Kumbasar

Bekir Kumbul

Kazım Kurt

Rüştü Kurt

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Faruk Loğoğlu

Hasan Macit

Bayram Meral

Cengiz Gökçel

Türkan Miçooğulları

Ziya Gökalp Mülayim

Güldal Mumcu

Mehmet Neşşar

Orhan Ocak

Selahattin Öcal

Kadir Gökmen Öğüt

Yalçın Oğuz

Ali Oksal

Şinası Öktem

Güldal Okuducu

Melda Onur

Onur Öymen

Sakine Öz

İsmail Özay

Ahmet Sırrı Özbek

Hüseyin Özcan

Osman Özcan

Suat Özcan

Malik Ecder Özdemir

Kazım Özev

Ramazan Kerim Özkan

Yüksel Özkan

Mustafa Öztin

Harun Öztürk

Cengiz Özyalçın

Mustafa Özyürek

Mustafa Özyurt

Bilgin Paçarız

Mehmet Parlakyiğit

Sedat Pekel

Doğan Şafak

Arif Sağ

Kemal Sağ

Fikri Sağlar

Ali Haydar Şahin

Nadir Saraç

Faruk Sarıaslan

Ali Sarıbaş

Sıdıka Sarıbekir

Şenal Sarıhan

Timurçin Savaş

Mustafa Sayar

Mehmet Nuri Saygun

Cevdet Selvi

Bedri Serter

Nur Serter

Şadan Şimşek

Yahya Şimşek

Kamil Okyay Sındır

Mehmet Sefa Sirmen

Behiç Sonbay

Murat Sönmez

Ertöz Vahit Suiçmez

Tayfun Süner

Abuzer Tanrıverdi

İbrahim Taşdemir

Turan Tayan

Ali Tekin

Hayati Tekin

Mustafa Timisi

Erol Tınaztepe

İsmet Tokdemir

Mehmet Tomanbay

Ramis Topal

Celal Topkan

Binnaz Toprak

Muharrem Toprak

Altan Tuna

Erol Tuncer

Neccar Türkcan

Elif Doğan Türkmen

Rıza Türmen

Enis Tütüncü

Şahin Ulusoy

Baha Ünlü

Halil Ünlütepe

Engin Ünsal

Hüseyin Ünsal

Fahrettin Üstün

Kazım Üstüner

Necati Uzdil

Sedat Uzunbay

Ali Cumhur Yaka

Sabri Yavuz

Abdülaziz Yazar

M. Ziya Yergök

Erdoğan Yetenç

İdris Yıldız

Mahmut Yıldız

Sacid Yıldız

Dilek Yılmaz

Mustafa Yılmaz

Rıza Yılmaz

Ahmet Yılmazkaya

Bayram Yılmazkaya

Vedat Yücesan

Alaattin Yüksel

Hilmi Yükselen

Bekir Yurdagül

Rafet Zeybek

Tufan Hirfanoğlu

Veli Zeren

Necati Tığlı