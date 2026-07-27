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Halk TV Ekonomi İşlem yapacaklar dikkat! O sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

İşlem yapacaklar dikkat! O sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, altyapı çalışmaları nedeniyle 1-3 Ağustos tarihleri arasında e- Beyanname, DBS ve İnternet Vergi İdaresi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi gönderilemeyeceğini duyurdu.

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İşlem yapacaklar dikkat! O sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) elektronik beyanname sistemlerinde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle belirli tarihler arasında geçici olarak bazı hizmetlerin durdurulacağını açıkladı. Çalışmalar süresince Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderim işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

3 GÜN BOYUNCA BEYANNAME GÖNDERİLEMEYECEK


GİB’in yayımladığı duyuruya göre, e-Beyan sistemlerinde planlanan teknik güncelleme ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı elektronik hizmetlere geçici süreyle ara verilecek.

Bu kapsamda 1 Ağustos saat 00:00’dan 3 Ağustos saat 23:59’a kadar DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak

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TEKNİK ÇALIŞMALAR SONRASI HİZMETLER NORMALE DÖNECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sistemlerin yeniden kullanıma açılacağını bildirdi. Açıklamada, teknik sürecin sona ermesi ile birlikte muhtasar ve prim beyannamesi gönderim işlemlerinin yeniden aktif hale getirileceği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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