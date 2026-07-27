Fenomen avukat Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Feyza Altun savcılıkta ifade verdi.

Ortaya çıkan ifade tutanağına göre Altun, soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialar nedeniyle büyük üzüntü ve öfke duyduğunu belirtti.

Altun ifadesinde, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Duygularımı ifade etmeden önce ilk olarak duygusal anlamda çok üzgün, rahatsız ve de kızgın olduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılanları ya da iddia edilenleri duydukça öfkelenip üzüldüm. Asla beklemediğim bir şeydi."

Deprem dönemindeki paylaşımını o günkü koşullar çerçevesinde yaptığını belirten Altun, şunları söyledi:

"O dönem ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek adına bu derneğin çalışmalarını takdir ettik. Amacımız ihtiyaç sahiplerine ya da mağdur olmuş insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz bir organizasyon hakkında iyi niyet göstermekti. Bana sormuş olduğunuz devlet kurumlarına dair güveni konu ettiğim tweet'i bu duygularla paylaştım."

Gelinen noktada düşüncesinin değiştiğini ifade eden Altun, "Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette birlikte anılmaktan esef duyuyorum." dedi.

Herhangi bir maddi ilişkisinin bulunmadığını da vurgulayan Altun, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Ben zaten bağış çağrısı yapmamıştım. Bağış da yapmamıştım. Herhangi bir parasal ilişkim olmamıştır. Sadece sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı."

(DHA)