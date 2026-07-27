Yaktın bizi Gizem Örge!

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"Onları yenebilmek için yalnızca taktiksel açıdan değil, sahadaki tutumumuzla da harika bir maç oynamamız gerekiyordu. Bugün iki inanılmaz savunma yaptık. Top neredeyse yere düşmüşken oyuncuların o top için mücadele ettiğini gördüm. Gizem'in küçük bir sakatlığı olmasına rağmen oynadığını gördüm. Oyuncuların bazı anlarda gergin olduğunu ancak maçın içinde kalmayı sürdürdüklerini gördüm. Olumsuz bir şey yaşandığında bile maçı kazanabileceğimize inanmaya devam ettik. Benim için gerçekten harika bir gün."