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Yaktın bizi Gizem Örge!

Filenin Sultanları'nın kaptanı Gizem Örge, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarını tutamadı. Yaktın bizi Gizem Örge!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yaktın bizi Gizem Örge! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'de destan yazdı. Milletler Ligi finalinde güçlü Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Yaktın bizi Gizem Örge! - Fotoğraf: 2
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Türkiye'yi sevince boğan milliler, maçtan sonra kupayı kutlarken, duygusal anlar da yaşandı.

Yaktın bizi Gizem Örge! - Fotoğraf: 3
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Filenin Sultanları'nın kaptanı Gizem Örge, acı içinde tamamladığı maçtan sonra İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarını tutamadı. Gizem Örge'nin görüntüleri ekran başında hepimizin aynı duyguyu yaşamasına yol açtı.

Yaktın bizi Gizem Örge! - Fotoğraf: 4
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Üstelik Gizem Örge dizindeki sakatlık nedeniyle sancı çeke çeke oynadı. Maçta her oyun durduğunda milli takım doktoru, Gizem Örge'ye durumunu sordu.

Yaktın bizi Gizem Örge! - Fotoğraf: 5
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Gizem, "Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç oldu mu hatırlamıyorum. Biraz dizim için de korktum ama. Doktor dedi ki 'Oynamaya devam edebilecek misin?' Dedim ki 'Bu ne biçim soru. O kupa buraya gelecek. Herhalde oynayacağım" diyerek aralarındaki konuşmayı açıkladı.

Yaktın bizi Gizem Örge! - Fotoğraf: 6
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Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli de şunları söyledi:

Yaktın bizi Gizem Örge! - Fotoğraf: 7
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"Onları yenebilmek için yalnızca taktiksel açıdan değil, sahadaki tutumumuzla da harika bir maç oynamamız gerekiyordu. Bugün iki inanılmaz savunma yaptık. Top neredeyse yere düşmüşken oyuncuların o top için mücadele ettiğini gördüm. Gizem'in küçük bir sakatlığı olmasına rağmen oynadığını gördüm. Oyuncuların bazı anlarda gergin olduğunu ancak maçın içinde kalmayı sürdürdüklerini gördüm. Olumsuz bir şey yaşandığında bile maçı kazanabileceğimize inanmaya devam ettik. Benim için gerçekten harika bir gün."

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