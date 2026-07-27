Yaktın bizi Gizem Örge!
Filenin Sultanları'nın kaptanı Gizem Örge, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarını tutamadı. Yaktın bizi Gizem Örge!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'de destan yazdı. Milletler Ligi finalinde güçlü Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye'yi sevince boğan milliler, maçtan sonra kupayı kutlarken, duygusal anlar da yaşandı.
Filenin Sultanları'nın kaptanı Gizem Örge, acı içinde tamamladığı maçtan sonra İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarını tutamadı. Gizem Örge'nin görüntüleri ekran başında hepimizin aynı duyguyu yaşamasına yol açtı.
Üstelik Gizem Örge dizindeki sakatlık nedeniyle sancı çeke çeke oynadı. Maçta her oyun durduğunda milli takım doktoru, Gizem Örge'ye durumunu sordu.
Gizem, "Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç oldu mu hatırlamıyorum. Biraz dizim için de korktum ama. Doktor dedi ki 'Oynamaya devam edebilecek misin?' Dedim ki 'Bu ne biçim soru. O kupa buraya gelecek. Herhalde oynayacağım" diyerek aralarındaki konuşmayı açıkladı.
Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli de şunları söyledi:
"Onları yenebilmek için yalnızca taktiksel açıdan değil, sahadaki tutumumuzla da harika bir maç oynamamız gerekiyordu. Bugün iki inanılmaz savunma yaptık. Top neredeyse yere düşmüşken oyuncuların o top için mücadele ettiğini gördüm. Gizem'in küçük bir sakatlığı olmasına rağmen oynadığını gördüm. Oyuncuların bazı anlarda gergin olduğunu ancak maçın içinde kalmayı sürdürdüklerini gördüm. Olumsuz bir şey yaşandığında bile maçı kazanabileceğimize inanmaya devam ettik. Benim için gerçekten harika bir gün."