Bakan Gürlek Ahbap soruşturmasını anlattı: Haluk Levent'in 41 şirketi var, büyük bir organizasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, soruşturmanın Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladığını belirterek, Şile Belediyesi soruşturmasının ardından hazırlanan MASAK raporunda Ahbap Derneği'nin deprem döneminde 245 milyon dolar topladığının tespit edildiğini söyledi.

Haluk Levent'in yurt dışına çıkmaya çalıştığını belirten Gürlek, "Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI TWEETLERLE YÖNLENDİRENLERİN İFADELERİ ALINIYOR"

Soruşturmanın genişleyebileceğini ifade eden Gürlek, "İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor." dedi.

Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın adli makamlar tarafından sürdürüldüğünü ve dosyadaki incelemelerin devam ettiğini belirtti.