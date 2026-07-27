Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler

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TRT Spor yayınında konuşan Esra Gümüş Kırıcı, "Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.