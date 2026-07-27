Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler

Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları şampiyon oldu. Karşılaşma öncesi salonda yapılan tüm kupa seremonisi provalarında Brezilya şampiyon olacakmış gibi hazırlanıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Son Güncelleme:
Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 1
1 10

FIVB Milletler Ligi finalinde Atatürk'ün Kızları ile Brezilya kozlarını paylaştı.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 2
2 10

Çin'in Makao kentindeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ilk seti geride kapatan milliler, 3-1 galip geldi.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 3
3 10

Filenin Sultanları bu galibiyetle birlikte şampiyonluğa ulaştı. Milliler, 2023'ün ardından bir kez daha Milletler Ligi'nde kupayı kaldırdı.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 4
4 10

Millilerimizde Melissa Vargas kaydettiği perfomansla turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 5
5 10

Ay-yıldızlılar tüm Türkiye'yi gururlandırırken karşılaşma öncesinde yaşanan skandal bir olay ortaya çıktı.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 6
6 10

Dev final öncesi salonda yapılan tüm provalarda Brezilya şampiyon olmuş gibi hazırlık yapıldı. FIVB yetkilileri adeta millilerimizin şampiyonluğuna ihtimal vermedi.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 7
7 10

Kupa seremonisine dair detayları eski voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı anlattı.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 8
8 10

TRT Spor yayınında konuşan Esra Gümüş Kırıcı, "Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 9
9 10

Fabio Azevedo, 2024 yılında yapılan oylamayla FIVB başkanlığına seçildi.

Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler - Fotoğraf: 10
10 10

Brezilyalı başkan daha öncesinde 11 sene boyuna FIVB Genel Direktörü olarak görev yaptı.

Filenin Sultanları Milli Takım Voleybol TRT
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro