Skandal TRT'de ortaya çıktı: Filenin Sultanları'na ayıp ettiler
Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları şampiyon oldu. Karşılaşma öncesi salonda yapılan tüm kupa seremonisi provalarında Brezilya şampiyon olacakmış gibi hazırlanıldı.
FIVB Milletler Ligi finalinde Atatürk'ün Kızları ile Brezilya kozlarını paylaştı.
Çin'in Makao kentindeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ilk seti geride kapatan milliler, 3-1 galip geldi.
Filenin Sultanları bu galibiyetle birlikte şampiyonluğa ulaştı. Milliler, 2023'ün ardından bir kez daha Milletler Ligi'nde kupayı kaldırdı.
Millilerimizde Melissa Vargas kaydettiği perfomansla turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
Ay-yıldızlılar tüm Türkiye'yi gururlandırırken karşılaşma öncesinde yaşanan skandal bir olay ortaya çıktı.
Dev final öncesi salonda yapılan tüm provalarda Brezilya şampiyon olmuş gibi hazırlık yapıldı. FIVB yetkilileri adeta millilerimizin şampiyonluğuna ihtimal vermedi.
Kupa seremonisine dair detayları eski voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı anlattı.
TRT Spor yayınında konuşan Esra Gümüş Kırıcı, "Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Fabio Azevedo, 2024 yılında yapılan oylamayla FIVB başkanlığına seçildi.
Brezilyalı başkan daha öncesinde 11 sene boyuna FIVB Genel Direktörü olarak görev yaptı.