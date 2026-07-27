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Halk TV Türkiye Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu

Türkiye'nin 'flamingo cenneti' Tuz Gölü'nde bu yıl 12 bin 800 yavru flamingo kuluçkadan çıkarak son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Son yağışlarla dolmaya başlayan havza, binlerce flamingo için doğal bir üreme alanına dönüştü.

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Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, her yaz binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde uzanan göl, ülkenin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 2
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Kapalı havza özelliği taşıyan göl, yaz aylarında sığ ve tuzlu suları sayesinde flamingoların en önemli üreme alanlarından birine dönüşüyor. Kuşlar kuluçka için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki güney kesimini tercih ediyor.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 3
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Bu yıl gölde 12 bin 800 flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. Bu rakam son 5 yılın en yüksek yavru flamingo sayısı oldu.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 4
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12 bin 800 yavruyla son beş yılın rekorunu kıran Tuz Gölü, Türkiye'nin en önemli flamingo üreme sahası olma özelliğini bir kez daha kanıtladı.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 5
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Önceki yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan havzada su seviyesi ciddi biçimde düşmüş, flamingo kolonileri de bundan doğrudan etkilenmişti. Geçmiş yıllardaki kayıplar bu sezonla birlikte büyük ölçüde telafi edildi.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 6
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Son dönemdeki yağışlar havzayı yeniden doldurdu. Yükselen su seviyesi flamingoların hem beslenme hem de kuluçka koşullarını iyileştirdi.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 7
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Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Son yağışlardan kaynaklı olarak Tuz Gölü Havzası'nda güzel bir su var. Bu su sayesinde flamingolarımızın sayıları gün geçtikçe artmaya başladı" dedi.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 8
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Tunç, kuluçkaya yatan flamingo sayısındaki artışın önceden fark edildiğini ancak yavru çıkışının beklentilerin çok üzerine çıktığını vurguladı. "Bu yıl biz bunu biliyorduk ama bu kadar yavru çıkacağını tahmin etmiyorduk" diye konuştu.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 9
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Binlerce yavru flamingo annelerinin yanında beslenerek büyüyor. Yavrular henüz uçma yetisi kazanmadığı için sığ sularda koloniler halinde yaşıyor.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 10
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Gri tüylü yavrular büyüdükçe yetişkinlerin karakteristik pembe rengi kazanacak. Bu renk değişimi flamingoların besin kaynağı olan tuzlu sulardaki alg ve kabuklulardan aldıkları pigmentlerle gerçekleşiyor.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 11
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Yavruların ilk uçuşları eylül ve ekim aylarında bekleniyor. Tunç, uçuş döneminde gölün eşsiz görüntülere sahne olacağını söyledi.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 12
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Tuz Gölü Havzası artık yalnızca yağmur sularıyla beslenen bir havza haline gelmeye başlamasıyla su seviyesi tamamen iklim koşullarına bağımlı.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 13
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Tunç, koloninin geleceği için hem doğal tehditlere hem de insan kaynaklı baskılara karşı koruma çağrısında bulundu. "Bunu bizim de korumamız gerekiyor. Dış etkenlerin yanında insanların da bunu koruması gerekiyor" dedi.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 14
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Gölün güney kesimindeki üreme alanları, flamingo kolonileri için Türkiye'deki en kritik noktalardan biri sayılıyor. Bölge her yıl yüzlerce kuş gözlemcisini de kendine çekiyor.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 15
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Tunç, bu sezonki koloniyi "yoğun ve coşkulu" olarak nitelendirdi. Gözlemlerinde flamingoların alışılmışın üzerinde kalabalık ve aktif bir koloni oluşturduğunu kaydetti.

Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu - Fotoğraf: 16
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Gölün her mevsim farklı bir görünüm sunduğunu anlatan Tunç, "Tuz Gölü şu anda doğal bir stüdyo haline geldi. İnanılmaz güzel görüntüler var. Her günü farklı, her mevsimi farklı bir yer haline geldi" diye konuştu.

(DHA)

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