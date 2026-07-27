Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu

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Tunç, kuluçkaya yatan flamingo sayısındaki artışın önceden fark edildiğini ancak yavru çıkışının beklentilerin çok üzerine çıktığını vurguladı. "Bu yıl biz bunu biliyorduk ama bu kadar yavru çıkacağını tahmin etmiyorduk" diye konuştu.