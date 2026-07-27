Flamingo cennetinde 5 yılın rekoru kırıldı: Kuraklıktan kurtulunca binlerce yavruya yuva oldu
Türkiye'nin 'flamingo cenneti' Tuz Gölü'nde bu yıl 12 bin 800 yavru flamingo kuluçkadan çıkarak son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Son yağışlarla dolmaya başlayan havza, binlerce flamingo için doğal bir üreme alanına dönüştü.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, her yaz binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde uzanan göl, ülkenin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.
Kapalı havza özelliği taşıyan göl, yaz aylarında sığ ve tuzlu suları sayesinde flamingoların en önemli üreme alanlarından birine dönüşüyor. Kuşlar kuluçka için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki güney kesimini tercih ediyor.
Bu yıl gölde 12 bin 800 flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. Bu rakam son 5 yılın en yüksek yavru flamingo sayısı oldu.
12 bin 800 yavruyla son beş yılın rekorunu kıran Tuz Gölü, Türkiye'nin en önemli flamingo üreme sahası olma özelliğini bir kez daha kanıtladı.
Önceki yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan havzada su seviyesi ciddi biçimde düşmüş, flamingo kolonileri de bundan doğrudan etkilenmişti. Geçmiş yıllardaki kayıplar bu sezonla birlikte büyük ölçüde telafi edildi.
Son dönemdeki yağışlar havzayı yeniden doldurdu. Yükselen su seviyesi flamingoların hem beslenme hem de kuluçka koşullarını iyileştirdi.
Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Son yağışlardan kaynaklı olarak Tuz Gölü Havzası'nda güzel bir su var. Bu su sayesinde flamingolarımızın sayıları gün geçtikçe artmaya başladı" dedi.
Tunç, kuluçkaya yatan flamingo sayısındaki artışın önceden fark edildiğini ancak yavru çıkışının beklentilerin çok üzerine çıktığını vurguladı. "Bu yıl biz bunu biliyorduk ama bu kadar yavru çıkacağını tahmin etmiyorduk" diye konuştu.
Binlerce yavru flamingo annelerinin yanında beslenerek büyüyor. Yavrular henüz uçma yetisi kazanmadığı için sığ sularda koloniler halinde yaşıyor.
Gri tüylü yavrular büyüdükçe yetişkinlerin karakteristik pembe rengi kazanacak. Bu renk değişimi flamingoların besin kaynağı olan tuzlu sulardaki alg ve kabuklulardan aldıkları pigmentlerle gerçekleşiyor.
Yavruların ilk uçuşları eylül ve ekim aylarında bekleniyor. Tunç, uçuş döneminde gölün eşsiz görüntülere sahne olacağını söyledi.
Tuz Gölü Havzası artık yalnızca yağmur sularıyla beslenen bir havza haline gelmeye başlamasıyla su seviyesi tamamen iklim koşullarına bağımlı.
Tunç, koloninin geleceği için hem doğal tehditlere hem de insan kaynaklı baskılara karşı koruma çağrısında bulundu. "Bunu bizim de korumamız gerekiyor. Dış etkenlerin yanında insanların da bunu koruması gerekiyor" dedi.
Gölün güney kesimindeki üreme alanları, flamingo kolonileri için Türkiye'deki en kritik noktalardan biri sayılıyor. Bölge her yıl yüzlerce kuş gözlemcisini de kendine çekiyor.
Tunç, bu sezonki koloniyi "yoğun ve coşkulu" olarak nitelendirdi. Gözlemlerinde flamingoların alışılmışın üzerinde kalabalık ve aktif bir koloni oluşturduğunu kaydetti.
Gölün her mevsim farklı bir görünüm sunduğunu anlatan Tunç, "Tuz Gölü şu anda doğal bir stüdyo haline geldi. İnanılmaz güzel görüntüler var. Her günü farklı, her mevsimi farklı bir yer haline geldi" diye konuştu.
(DHA)