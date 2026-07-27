Forbes dünyanın en kârlı şirketlerini açıkladı! Zirvenin sahibi değişti
Forbes’in yayımladığı dünyanın en karlı şirketleri listesinde zirveye Alphabet yerleşti. Güncellenen listede Apple'ın konumu dikkat çekti.
Forbes, dünyanın en fazla kar eden şirketlerini açıkladı. Küresel şirketlerin finansal performanslarının değerlendirildiği listede teknoloji sektörü yine dikkat çekerken, zirvenin sahibi beklendiği gibi Microsoft ya da Apple değil Alphabet oldu.
TEKNOLOJİ DEVLERİ DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ
Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu sıralamada enerji, finans ve yarı iletken alanda faaliyet gösteren dev şirketlerde üst sıralarda kendine yer buldu. Listenin genel görünümünde teknoloji sektörünün belirleyici üstünlüğü ön plana çıktı.
Forbes tarafından yayımlanan verilere göre, en yüksek kar elde eden on şirket arasında teknoloji sektörünün yanı sıra enerji finans ve yatırım sektöründen şirketler de listeye girmeyi başardı.
Küresel ölçekte en fazla kar sağlayan şirketlerin yer aldığı ilk 10’daki şirketlerin toplam karı yaklaşık 983 milyar ABD Doları olarak hesaplandı.
Zirvede yer alan Alphabet’i yazılım ve cihaz üretimiyle öne çıkan diğer küresel teknoloji devleri takip etti. Liste, teknoloji şirketlerinin dünya ekonomisindeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
APPLE 3. SIRAYA GERİLEDİ
1- ALPHABET
160 milyar ABD Doları
2- MICROSOFT
125 milyar ABD Doları
3- APPLE
123 milyar ABD Doları
4- NVIDIA
120 milyar ABD Doları
5- ARAMCO
99 milyar ABD Doları
6- AMAZON
91 milyar ABD Dolar
7- BERKSHIRE HATHAWAY
72 milyar ABD Doları
8- META
71 milyar ABD Doları
9- TSMC
62 milyar ABD Doları
10- JPMORGAN CHASE
59 milyar ABD Doları