AKP medyası duyurdu: Dokunulmazlık dosyaları bu tarihte gelecek Kılıçdaroğlu da evet oyu verecek

Butlan CHP'sinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, Yeni Parti Lideri Özgür Özel ve Yeni Parti milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin Meclis gündemine gelmesi halinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağı belirtildi. Butlan kurmayları, yeni yasama yılında dokunulmazlıkların gelebileceğini iddia etti.

Butlan kurmayları, iktidar medyasından Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Butlancılar, dokunulmazlık dosyalarının yeni yasama döneminde yeniden gündeme gelebileceğine öne sürdü.

Sonbahar aylarını işaret eden butlan kurmayları, “Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı. Fezlekeler gündeme gelirse ellerimiz dokunulmazlıkların kaldırılması için kalkacak" dedi.

ÖZEL HAKKINDA 61 DOKUNULMAZLIK DOSYASI

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da bekleyen fezlekeler arasında Özgür Özel’e ait dosyalar ilk sırada yer alıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özel hakkında Meclis’te toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Yeni Parti kurulmadan önce yaklaşık 75 CHP milletvekiline ait 356 dokunulmazlık dosyası bulunuyordu. 91 milletvekilinin Yeni Parti’ye geçmesinin ardından bu dosyaların büyük bölümü de yeni partinin milletvekillerine ilişkin fezlekeler haline geldi.

DEMİRTAŞ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ, DAHA ÖNCE EVET DİYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haziranda vekil dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı tutumunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Ben davaların tarafı değilim. Hâkim 'Parayla pulla kurultay satın alınırsa ben de iptal ederim.' diyor, ben tarafı değilim. Milletvekili fezlekeleri Meclise geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılmasını isterim. Benim ilkem budur. Dokunulmazlıklar kaldırılsın, kişi aklansın."

Kılıçdaroğlu, ardından tepki çeken bir açıklama da yapmıştı. Kılıçdaroğlu, yıllardan beri cezaevinde olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına, "Pişman değilim" demişti.