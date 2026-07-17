Son Dakika | Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te

CHP lideri Özgür Özel hakkında hazırlanan üç yeni fezleke de dahil olmak üzere, toplam 9 milletvekiline ait yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Böylece Özel hakkında daha önce hazırlanan 58 fezlekeye 3 yeni dosyanın eklenmesiyle toplam fezleke sayısı 61'e yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Başkanlığa sunulan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edildi.

Fezlekeler arasında, CHP lideri Özgür Özel hakkında hazırlanan üç ayrı dosya da yer aldı.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENEN MİLLETVEKİLLERİ

TBMM'ye sunulan fezlekelere göre, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şöyle:

* CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel (3 ayrı dosya)

* CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

* CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş

* Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan

* CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

* CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

* CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan