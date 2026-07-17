'Mardinli Marilyn Monroe' 15 Temmuz paylaşımlarından tutuklandı

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“Mardinli Marilyn Monroe” olarak tanınan 50 yaşındaki Melek Akarmut, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Mardinli Marilyn Monroe” olarak bilinen Melek Akarmut’un sosyal medya hesabından FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Akarmut, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Melek Akarmut, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akarmut, daha önce de “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (DHA)