Beşiktaş Salah transferini bitirdi: Müjdeyi canlı yayında verdi
Beşiktaş'ta Trossard için düzenlenen imza törenine 'Mohamed Salah' tezahüratı damga vurdu. Törende yaşananlara dair konuşan Rüştü Reçber, Serdal Adalı'nın transferi bitirdiğini söyledi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leonard Trossard'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği imza töreniyle transferi resmileştirdi.
İMZA TÖRENİNE 'SALAH' DAMGASI
Törene binlerce Beşiktaş taraftarı katılırken, 'Mohamed Salah' tezahüratları damga vurdu. Başkan Serdal Adalı'ya seslenen taraftarlar, "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" diye stadyumu inletti.
Başkan Serdal Adalı yapılan tezahüratlara tebessüm ederken flaş bir iddia gündeme geldi. Now Spor Youtube kanalında konuşan Rüştü Reçber transferin tamamlandığını söyledi.
"BAŞKAN SALAH TRANSFERİNİ BİTİRMİŞ"
Siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi veren Rüştü Reçber, "Başkan, Salah transferini bitirmiş. Bunu tamamen bilgiye dayalı olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.
12 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 41 maça çıkan Mohamed Salah, 3 bin 150 dakika sahada kaldı. Mısırlı futbolcu, 12 gol ve 10 asist kaydetti.