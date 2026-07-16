Son Dakika | Levent Üzümcü'ye ev hapsi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, gözaltına alındığını gece yarısından sonra sosyal medya hesabı üzerinden "Gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullanarak kamuoyuna açıklamıştı.

Levent Üzümcü, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından adli kontrolle ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

ÜZÜMCÜ'NÜN SON PAYLAŞIMI: SEÇİM KAYBEDECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN DELİYE DÖNMÜŞ

İktidara yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun, gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı ise şu şekildeydi:

"Seçim kaybedeceğini bildiği için deliye dönmüş, sosyal medya çomarlarına, yargı

figüranlarına ve kolluk güçlerine bel bağlamış; faşizmini oturttuğu rahle -haliylecüheladan oluşan bir sistem, baskı, şiddet, tehdit ve şantajla “yoluna” devam etmeye çalışıyor. Aslında olan biten bu!"

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