Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yüzde 3'ü bulmadı: Özel'in yeni partisi büyük fark attı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye döndüren mutlak butlan kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel'in hazırlıklarını duyurduğu yeni partinin seçmendeki karşılığının ne olacağına dair en güncel anketin sonuçları geldi.

RAWEST Araştırma, İstanpol Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung ortaklığında 3-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu. CHP'liler Kılıçdaroğlu ve Özel'den beklentilerini ortaya koyarken, seçmenden "Kılıçdaroğlu CHP'si mi, Özel'in yeni partisi mi?" sorusuna açık ara farkla yanıt geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ YÜZDE 3'Ü BULMADI

Mutlak butlan tartışmalarının ardından seçmenin eğilimini gösteren araştırma Türkiye genelinde 20 il, 50 ilçe ve 130 mahallede 1.985 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ile Özgür Özel'in olası yeni partisine ilişkin dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Araştırmada katılımcılara "Kılıçdaroğlu CHP'si mi, Özel'in yeni partisi mi?" sorusu yöneltildi.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'ye kesin oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 2,7'de kaldı. Katılımcıların yüzde 10,9'u kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 73'ü ise bu partiye oy vermeyeceğini ifade etti.

2023 seçimlerindeki parti tercihine göre dağılım incelendiğinde de Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine kesin destek verenlerin oranı CHP seçmeninde yüzde 8 olurken, seçmeninde yüzde 0, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmeninde ise yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine kesin oy vereceklerin oranının yüzde 3'e dahi ulaşamaması dikkat çekti.

ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ BÜYÜK FARK ATTI

Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin oy verme eğilimi Kılıçdaroğlu CHP'sine attığı açık ara farkla ve CHP'lilerin dışındaki oy alma eğilimiyle dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 30,3'ü yeni partiye kesin oy verebileceğini belirtirken, yüzde 19'u kararsız olduğunu söyledi. Öte yandan seçmenin Özel’in partisinin kararsız seçmenlerle birlikte oy potansiyelinin yüzde 49'a kadar çıkabileceği görüldü.

CHP seçmeninin yüzde 63'ü Özgür Özel'in yeni partisine kesin destek vereceğini belirtirken, bu oran İYİ Parti seçmeninde yüzde 43, MHP seçmeninde yüzde 25, DEM Parti seçmeninde yüzde 19 ve AKP seçmeninde yüzde 15 oldu.

Özgür Özel'in yeni partisi olası seçimlerde kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 29,6 ile ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 23,1 ile ikinci sırada bulunurken, iki parti arasındaki fark 6,5 puan oldu.

Kararsız seçmenlerin dağıtıldığı ikinci senaryoda ise Özgür Özel'in yeni partisinin oy oranı yüzde 35,6'ya yükseldi. AKP'nin oy oranı yüzde 27,8 olarak hesaplanırken, iki parti arasındaki fark 7,8 puana çıktı.

SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NU CHP'DE İSTEMEDİ

Araştırmada siyasi aktörlere ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. "Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 56,4'ü "Özel ve arkadaşlarına bırakmalı" yanıtını verirken, yüzde 17,3'ü "Kılıçdaroğlu ve ekibi kalmalı" görüşünü dile getirdi. Yüzde 18'i kararsız olduğunu, yüzde 8,4'ü ise fikrinin net olmadığını belirtti.

"Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalı?" sorusunda ise katılımcıların yüzde 59,4'ü "Ayrılmalı" cevabını verdi. Yüzde 19,7'si partide kalmaları gerektiğini savunurken, yüzde 20,9'u ise fikir belirtmedi.

CHP seçmeninin üçte ikisinden fazlasının yeni parti fikrine hazır olduğu görüldü.