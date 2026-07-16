Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımından gözaltında

Son dakika | Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımından gözaltında

Son dakika... AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Mahruki gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımından gözaltında
Son Güncelleme:

AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCE SORUŞTURMA SONRA GÖZALTI

Nasuh Mahruki, soruşturma başlatılan sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. O paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

Son dakika | Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımından gözaltında - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
15 Temmuz Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro