Son dakika | Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımından gözaltında
Son dakika... AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Mahruki gözaltına alındı.
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AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ÖNCE SORUŞTURMA SONRA GÖZALTI
Nasuh Mahruki, soruşturma başlatılan sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. O paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:
"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi