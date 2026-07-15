Ege'de yüzen hazine: 1 milyon dolarlık yüzüğü ile denize atladı
Tenis dünyasının yıldızı Sabalenka, pahalı takılarıyla kortlara çıkmasından sonra bu kez de 1 milyon dolarlık yüzüğü ile yüzerken görüntülendi. Yanında da yüzüğü takan milyarder nişanlısı vardı.
Tenis dünyasının yıldızı Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta finalde kaybetmişti. Sabalenka, Wimblendon'da da hayal kırıklığına ugradı ve elendi.
Sabalenka'nın maçlarda takıları dikkat çekmişti. Tenisten 50 milyon dolar kazandığı, sponsorlukların da eklenmesiyle servet elde ettiği belirtilen Sabalenka'nın maçlarda boynuna taktığı kolyenin İngilis basınından Daily Mail'e göre 76 bin sterlinin üstünde (Yaklaşık 5 milyon TL) olduğu belirlenmişti.
Sabalenka, Yunan asıllı Brezilyalı milyarder nişanlısı Georgios Frangulis ile Ege'de tekne tatiline çıktı.
Sabalenka, Yunan kıyılarındaki tatilinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak herkesin dikkatini Sabalenka'nın parmağındaki yüzük çekti.
Devasa bu yüzüğün Georgios Franguli tarafından nişan sırasında takıldığı belirtildi.
Sabalenka'nın maçlarda ve denize atlarken bile parmağından çıkarmadığı yüzüğün 12 karat olduğu ileri sürülüyor.
Dünya bir numarası tenis yıldızı için özel olarak tasarlanan yüzük, ABD merkezli kuyumcu Isabela Grutman ve Franguli tarafından aylar süren bir çalışmanın sonucunda tasarlanmış. İddiaya göre fiyatı da 1 milyon doların da üstünde.