Son dakika | Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: İlyas Yalçıntaş ile Sıla dahil 25 gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy ve şarkıcı Sıla uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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MODEL İREM HAZNEDAR DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında model İrem Haznedar da gözaltına alındı.

KİMLER GÖZALTINDA?

25 kişi hakkında verilen gözaltı kararında şu ana kadar gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Mehmet Fatih Aksoy Ateş İnce Şefik Ömer Dolman Aybüke Albere Ayşe Nur Balcı İrem Haznedar Öner Faruk Işık İlyas Yalçıntaş

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Savcılığın açıklaması şu şekilde:

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı