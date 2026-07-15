1 tonluk fok balığı yolları ele geçirdi: Trafik konilerini ezip geçiyor, engel tanımıyor

6 7

Tazmanya yetkilileri, her geçen gün büyüyen ve ağırlığı artan sevimli fokun gelecekte daha tehlikeli olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Hayvanın büyüdükçe daha bölgeci ve öngörülemez davranışlar sergileyebileceğine dikkat çeken yetkililer, hem Neil'ın hem de meraklı halkın güvenliği için aradaki mesafenin korunmasını istiyor.