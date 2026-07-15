1 tonluk fok balığı yolları ele geçirdi: Trafik konilerini ezip geçiyor, engel tanımıyor
Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde sokakları birbirine katan güney fil foku Neil, yollara konulan trafik konilerini ezerek internet fenomeni oldu.
Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde sokakları birbirine katan güney fil foku Neil, yollara konulan trafik konilerini ezerek dünya çapında bir internet fenomenine dönüştü. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen 1 tonluk dev fokun bu şaşırtıcı alışkanlığının arkasındaki bilimsel gerçek ise herkesi şaşırttı.
Tazmanya'nın Hobart kentinde sokaklarda, bahçelerde ve evlerin yakınlarında gezinen güney fil foku Neil, bölgenin en ünlü sakini haline geldi. Yaklaşık 5,5 yaşında olan ve ağırlığı 1 metrik tonu aşan devasa hayvan, kendisini sınırlandırmak için yollara yerleştirilen trafik konilerini ezip üzerlerinde uyuyarak dikkatleri çekiyor.
Milyonlarca insanın sevgilisi haline gelen sevimli fokun, sosyal medyada içerik paylaşacak başparmakları bile yokken TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçiye ulaşması ise bölgede büyük bir şaşkınlık yarattı.
Uzmanlar, dev fokun konilerle oynamasının ardında eğlenceli bir oyunun değil, tamamen doğal bir ihtiyacın yattığını belirtiyor. Neil, tüy dökme döneminde yaşadığı kaşıntıyı gidermek için sert bir yüzey arıyor.
Ciltlerini ve kürklerini yenileyen fokların kaşınabilecekleri farklı alanlara ihtiyaç duyduğunu belirten uzmanlar, çevreyi kapatmak için konulan trafik konilerinin Neil için mükemmel bir kaşınma, kafa dinlendirme ve palet sıkıştırma aracı haline geldiğini vurguluyor.
Tazmanya yetkilileri, her geçen gün büyüyen ve ağırlığı artan sevimli fokun gelecekte daha tehlikeli olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Hayvanın büyüdükçe daha bölgeci ve öngörülemez davranışlar sergileyebileceğine dikkat çeken yetkililer, hem Neil'ın hem de meraklı halkın güvenliği için aradaki mesafenin korunmasını istiyor.
Yetkililer, "Neil interneti eğlendiriyor olabilir ancak her şeyden önce o vahşi bir hayvandır" diyerek vatandaşların dev fok ile aralarında en az 20 metre güvenli mesafe bırakması gerektiğini önemle hatırlatıyor.