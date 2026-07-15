"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek!
İtalya Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, "O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi. "Nasılsa geri dönecek" iddiasında bulundu.
Sultanlar Ligi'ne İtalyan voleybolcuların transferi bu sezon öncesi de devam etti.
Özellikle İtalya Kadın Milli Takımı oyuncularının transfer olmalarına İtalya Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, daha önce tepki göstermişti.
Özellikle Alessio Orro'nun Fenerbahçe'ye transferi olay olmuştu.
Daha sonra bu kez de yine İtalya Milli Takımı'nın önemli yıldızlarından Myriam Sylla da Galatasaray'a transfer edilmişti.
Bu sezon başında ise flaş transferi Eczacıbaşı yaptı. Eczacıbaşı, İtalya'nın en önemli yıldızlarından Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı.
İtalya Ligi Başkanı Mauro Fabris, Radio Sportiva'da katıldığı programda "O da (Ekaterina Antropova) Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi.
Fabris, "Antropova'nın gidişi mi? Geçmişte Egonu da yurt dışında forma giymiş, ardından yeniden İtalya'ya dönmüştü. Bu süreçte yeni şampiyonlar yetişiyor. Ligimiz hâlâ cazibesini koruyor. Her sezon ayrılan oyuncuların yerini almaya hazır yeni oyuncularımız var" dedi.
Ekaterina Antropova için "Nasılsa dönecek" diyen Fabris, "Antropova'nın Türkiye'de bu deneyimi yaşaması çok iyi, bu sadece maddi açıdan değil; ancak onunla yollarımızın yeniden kesişeceğinden eminiz. Çünkü Serie A'nın sunduğu teknik kaliteyi ve voleybol ortamını başka hiçbir lig sunamıyor" iddiasında bulundu.