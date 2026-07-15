Halk TV Spor "O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek!

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! İtalya Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, "O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi. "Nasılsa geri dönecek" iddiasında bulundu.

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