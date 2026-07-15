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Halk TV Spor "O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek!

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek!

İtalya Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, "O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi. "Nasılsa geri dönecek" iddiasında bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 1
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Sultanlar Ligi'ne İtalyan voleybolcuların transferi bu sezon öncesi de devam etti.

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 2
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Özellikle İtalya Kadın Milli Takımı oyuncularının transfer olmalarına İtalya Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, daha önce tepki göstermişti.

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 3
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Özellikle Alessio Orro'nun Fenerbahçe'ye transferi olay olmuştu.

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 4
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Daha sonra bu kez de yine İtalya Milli Takımı'nın önemli yıldızlarından Myriam Sylla da Galatasaray'a transfer edilmişti.

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 5
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Bu sezon başında ise flaş transferi Eczacıbaşı yaptı. Eczacıbaşı, İtalya'nın en önemli yıldızlarından Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı.

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 6
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İtalya Ligi Başkanı Mauro Fabris, Radio Sportiva'da katıldığı programda "O da (Ekaterina Antropova) Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi.

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 7
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Fabris, "Antropova'nın gidişi mi? Geçmişte Egonu da yurt dışında forma giymiş, ardından yeniden İtalya'ya dönmüştü. Bu süreçte yeni şampiyonlar yetişiyor. Ligimiz hâlâ cazibesini koruyor. Her sezon ayrılan oyuncuların yerini almaya hazır yeni oyuncularımız var" dedi.

"O da Türkiye'ye transfer oldu" denince çok sinirlendi: Nasılsa dönecek! - Fotoğraf: 8
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Ekaterina Antropova için "Nasılsa dönecek" diyen Fabris, "Antropova'nın Türkiye'de bu deneyimi yaşaması çok iyi, bu sadece maddi açıdan değil; ancak onunla yollarımızın yeniden kesişeceğinden eminiz. Çünkü Serie A'nın sunduğu teknik kaliteyi ve voleybol ortamını başka hiçbir lig sunamıyor" iddiasında bulundu.

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